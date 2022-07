Während der deutsche Finanzminister am vergangenen Wochenende auf Sylt feierte, zeigte sich die finnische Ministerpräsidentin auf einem Festival. Das kam unterschiedlich gut an

Wer erinnert sich noch an Macrons verwegenen Auftritt mit Dreitagebart? Der französische Premier trat im Frühjahr im Kapuzenpullover auf, seine Haus-und-Hof-Fotografin veröffentlichte die Bilder auf Instagram. Nicht alle nahmen dem Politiker den übernächtigten Nerd aus dem Homeoffice ab. Die Kritik folgte auf dem Fuß: Unglaubwürdig und aufgesetzt seien die Bilder.

Die Zeiten, in denen Helmut Kohl einmal im Jahr während seines Urlaubs aus dem Anzug stieg, um für die Fotografen im Kurzarmhemd über den Wolfgangsee zu paddeln, sind lange vorbei. Die pseudoprivate Selbstinszenierung ist heute Teil des Politjobs, Abwechslung wird in Zeiten von Social Media geradezu erwartet: Wer will schon 365 Tage im Jahr von den immer gleichen Slim-Fit- und Hosenanzügen regiert werden?

Das Verführerische an der Sache: Mit solchen Bildern kann man Pluspunkte sammeln – wenn alles passt. Wenn nicht, folgt ein Shitstorm. Für Finnlands Ministerpräsidentin Sanna Marin ist am vergangenen Wochenende noch einmal alles gutgegangen. Sie zeigte sich zu Beginn ihres Urlaubs in Lederjacke (die man bereits von zurückliegenden Auftritten kennt) und Jeansshorts auf dem Musikfestival Ruisrock.

Ein Schwarz-Weiß-Bild des vermeintlich privaten Auftritts wurde auf dem Instagram-Account des Festivals veröffentlicht. Die Reaktionen auf die Inszenierung fielen großteils positiv aus: "Coolste Regierungschefin Europas!"

Die schwedische Premierministerin Magdalena Andersson begrüßte im Frühjahr ihre finnische Kollegin Sanna Marin. Die zeigte sich schon damals in ihrer Bikerlederjacke. Foto: APA/AFP/TT News Agency/PAUL WENN

Von solchen Kommentaren konnte Macron unter seiner Kapuze nur träumen. Genauso der deutsche Finanzminister Christian Lindner. Die dreitägigen Hochzeitsfeierlichkeiten des FDP-Manns und der Journalistin Franca Lehfeldt beschäftigten die deutsche Medienlandschaft ähnlich intensiv wie eine Kardashian-Vermählung, sorgten aber für Debatten. Und das nicht nur weil die Sicherheitskräfte für die angereiste Politprominenz von Steuergeld bezahlt werden.

Die Feier war für viele dann doch eine Spur zu schickimicki: Das Paar sagte auf der Insel Sylt Ja, ausgerechnet, die Braut trug erst ein Leo-Kleid von Philipp Plein und fuhr dann in einer Hochzeitsrobe von Halfpenny London vor – noch dazu in einem Cabrio!

Christian Lindner und Franca Lehfeldt heirateten am vergangenen Wochenende auf Sylt. Foto: Axel Heimken / dpa / picturedesk

So viel ist klar: So schnell wird es dem deutschen FDP-Mann in nächster Zeit kein Kollege gleichtun. (feld, 13.7.2022)