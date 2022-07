Wegen steigender Infektionen und Auslastung in Krankenhäusern sollen sich insbesondere ältere Menschen erneut boostern lassen

Auch das Nationale Impfgremium in Österreich empfiehtl den vierten Stich ab 65 Jahren und für Risikopersonen. Foto: imago/Ute Grabowsky/photothek.net

Stockholm – Die EU empfiehlt Menschen über 60 Jahren eine vierte Corona-Impfung. "Angesichts des erneuten Anstiegs der Fälle und der Krankenhauseinweisungen mit Beginn des Sommers fordere ich alle auf, sich so schnell wie möglich impfen und boostern zu lassen", erklärte EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides laut einer Mitteilung der EU-Gesundheitsbehörden am Montag. In Österreich hatte das Nationale Impfgremium zuletzt den vierten Stich ab 65 Jahren und für Risikopersonen empfohlen. (APA, 11.7.2022)

