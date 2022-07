Sieben Menschen starben mit einer Covid-Infektion, mehr als 1.000 Menschen befinden sich in krankenhäuslicher Behandlung

57 infizierte Personen werden in österreichischen Krankenhäusern derzeit auf Intensivstationen behandelt. Foto: AP/Nathan Denette

Wien – In Österreich wurden zu Wochenbeginn 7.228 Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen, weitere sieben Menschen starben mit einer Covid-Infektion. Derzeit befinden sich 1.103 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 57 auf Intensivstationen betreut – das sind sechs mehr als in der Vorwoche.

Bei der Zahl der Patientinnen und Patienten sehe man auf den Normalstationen ungefähr seit zwei Wochen "eine deutliche Zunahme", hatte Oberarzt Hermann Laferl von der Wiener Klinik Favoriten am Sonntagabend in ORF-"Wien heute" berichtet. "Auf die Intensivstation hat sich das bis dato noch nicht durchgeschlagen, zum Glück", sagte er. Die Impfung könne die Infektion nicht mehr verhindern, sehr wohl aber einen schweren Verlauf, betonte er. Todesfälle seien "wirklich rar geworden".

Die Sieben-Tage-Inzidenz blieb mit 797 Fällen je 100.000 Einwohner konstant zu den vergangenen Tagen mit einem Wert um 800. Insgesamt gab es in Österreich bisher 4.536.872 positive Testergebnisse.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der gestrigen Meldung:

Burgenland: 233

Kärnten: 388

Niederösterreich: 1.615

Oberösterreich: 1.070

Salzburg: 315

Steiermark: 528

Tirol: 405

Vorarlberg: 306

Wien: 2.368

(red, APA, 11.7.2022)