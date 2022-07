Italien und Österreich sind die beliebtesten Reiseziele der Österreicher, laut dem Meinungsforschungsinstitut Ipsos. Foto: Getty Images/iStockphoto/mdworschak

Wien – Drei Viertel der Österreicherinnen und Österreicher planen, heuer einen Urlaub zu machen. Jene, die nicht auf Urlaub fahren, geben mehrheitlich finanzielle Gründe an. Doch auch bei den Reisenden ist das Budget für den Urlaub im Vergleich zu 2018 durchschnittlich von 2.645 Euro auf 2.162 Euro gesunken. Das geht aus einer Studie des Meinungsforschungsinstituts Ipsos hervor.

Für die Umfrage wurden insgesamt 15.000 Konsumenten und Konsumentinnen aus 15 hauptsächlich europäischen Ländern befragt, in Österreich waren es rund 1.000 Personen. In keinem Land ist die Urlaubsfreude demnach größer als in Österreich.

Inflation beeinflusst Urlaubsplanung

60 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer möchten ans Meer, der Städtetourismus ist mit knapp einem Viertel auf dem zweiten Platz. Nachdem im Vorjahr noch die Pandemie ausschlaggebend bei der Urlaubsplanung war, ist heuer die Inflation das primäre Thema. Bei der Hälfte der Befragten beeinflusst das Budget die Urlaubsplanung maßgeblich, bei 47 Prozent sind es klimatische Bedingungen. Bei den beliebtesten Reisedestinationen der Österreicher liegt Österreich (32 Prozent) knapp vor Italien (29 Prozent). (APA, 11.7.2022)