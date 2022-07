Demnach dürfte die endgültige Entscheidung davon abhängen, ob die Regierung in Riad Fortschritte hin zu einem Ende des Krieges in Jemen erzielt

US-Präsident Joe Biden besucht demnächst Saudi-Arabien. Foto: REUTERS/Kevin Lamarque

Washington – Innerhalb der US-Regierung wird Insidern zufolge über ein Ende des Exportstopps von Offensiv-Waffen an Saudi-Arabien diskutiert. Eine endgültige Entscheidung dürfte davon abhängen, ob die Regierung in Riad Fortschritte hin zu einem Ende des Krieges in Jemen erziele, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters von vier mit dem Vorgang vertrauten Personen.

Es handle sich um inoffizielle Diskussionen und eine Entscheidung stehe nicht an, hieß es weiter. Einer der Insider sagte Reuters, Diskussionen mit Saudi-Arabien fänden gegenwärtig nicht zu dem Thema statt.

US-Präsident Joe Biden wird in den kommenden Tagen im Königreich erwartet. Er hat signalisiert, dass er an einer Verbesserung in der Beziehungen zwischen den langjährigen Verbündeten interessiert ist. Biden hatte im Februar 2021 mit Hinweis auf den Krieg im Jemen ein Ende der Unterstützung seines Landes für Offensiv–Aktionen dort angekündigt. Dazu gehörten auch entsprechende Rüstungslieferungen. Saudi-Arabien ist der größte Waffenkäufer der USA. Frühere US-Regierung haben über Jahrzehnte entsprechende Systeme geliefert. (APA, Reuters, 11.7.2022)