Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer über Austria und Rapid.

In dieser Folge sprechen die beiden über den Videobeweis (VAR), der in der letzten Saison in Österreich erstmals zum Einsatz kam. Dafür nehmen sie Szenen aus Austria- und Rapid Spielen zum Untermauern ihrer Analyse und Bewertung. Schlussendlich ziehen sie ein Fazit über ein Jahr VAR und diskutieren darüber, was man ihrer Meinung nach ändern oder verbessern sollte.

Weitere Themen sind die Testspiele von Austria und Rapid in der vergangenen Woche, das neue Rapid-Auswärtstrikot, Patrick Pentz und die Neuauflage des Tippspiels.

Hier finden Sie Videos zu den besprochenen VAR-Situationen:



Tirol – Rapid 1:2, Playoff-Hinspiel Sky Sport Austria

Austria- Salzburg 1:2, Runde 27 Sky Sport Austria

Ausschnitte aus dem Spiel LASK – Rapid (1:1, Runde 2) finden sich hier, die besprochene Sequenz aus dem Spiel Austria – WSG (1:1, Runde 2) kann hier nachgesehen werden.



Frage der Woche

Wie haben Sie ein Jahr VAR in der Bundesliga erlebt? Was würden Sie verändern oder verbessern? (Stefan Novotny, Markus Friebis, 12.7.2022)