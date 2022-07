Das französische Luxusunternehmen beklagt nach der Modenschau der Marke Valentino Umsatzeinbußen im Store am Fuß der Spanischen Treppe in Rom

Am Freitag, dem 8. Juli, fand auf der Spanischen Treppe in Rom die Couture-Show des Modehauses Valentino statt. Foto: Andreas SOLARO / AFP

Am Freitagabend hat das Modehaus Valentino auf der Spanischen Treppe in Rom seine Couture-Show veranstaltet – nun verlangt das zum Luxuskonzern LVMH gehörende Unternehmen Dior Schadenersatz. Der Retail-Manager des Shops an der Piazza de Spagna habe sich in einem Brief an das Haus Valentino gewendet, berichtet das Branchenblatt "WWD".

Zwar sei die Veranstaltung behördlich genehmigt worden, aufgrund der Absperrungen am Fuß der Spanischen Treppe sei der Kundschaft jedoch der Zugang versperrt worden. Dem Store sollen an jenem Tag Umsatzeinbußen in beträchtlicher Höhe entstanden sein. Die französische Marke verlangt vom Modeunternehmen Valentino innerhalb von 15 Tagen 100.000 Euro Schadenersatz.

Bislang ist Dior das einzige Unternehmen, das Beschwerde eingelegt hat. An der Piazza di Spagna am Fuße der Spanischen Treppe sind die Geschäfte einiger Luxusmodemarken angesiedelt. (red, 12.7.2022)