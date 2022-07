Manchmal geht es aber nicht nur ums Passen, sondern auch ums "Derrennen". Womit wir bei den derzeit so angesagten Carbon-Schuhen wären. Dass diese wie Sprungfedern wirkenden Inlays in den Sohlen schneller machen, ist unbestritten. Auch wenn vernünftige Köpfe vollkommen zu Recht fragen, was einem Läufer meiner (oder einer noch langsameren) Klasse drei oder fünf Sekunden am Kilometer tatsächlich an Mehrwert bringen, kaufen viele, wirklich viele gern dieses Gefühl von Ermächtigung und Speed. Und sei es nur durch den Look.

Nur: Dass diese Tempomacher halt auch ganz andere Belastungen für Waden und Achillessehnen bedeuten, bedenken die, die es am meisten betrifft, oft nicht.