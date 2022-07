Report, Uefa-Frauen-WM: Deutschland – Spanien, Born For This – Mehr als Fußball, Salzburger Stier 2022 – Mit Radiotipps

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Die Wolga – Ein Strom wird zum Meer Der zweite Teil der Dokumentation folgt Europas größtem Fluss durch Südrusslands Steppen, hier lassen sich Saiga-Antilopen und seltene Krauskopfpelikane beobachten. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Bin Laden: Das Gesicht des Terrors Eine britische Neuproduktion, die das Leben bin Ladens vom introvertierten Milliardärssohn zum radikalislamistischen Terroristenführer nachverfolgt. Regisseurin Jenny Ash lässt auch Augenzeugen zu Wort kommen, die neues Licht auf das Leben des Al-Kaida-Anführers werfen. Bis 22.10, Arte

20.50 FUSSBALL

Uefa-Frauen-Euro: Deutschland – Spanien Die selbstbewussten Deutschen sind nach ihrem 4:0-Auftaktsieg über Dänemark bereit für ihr nächstes Gruppenspiel. Erwin Hujecek kommentiert mit Elisabeth Tieber das Duell gegen Spanien. Schon um 17.50 Uhr trifft Dänemark auf Finnland. Bis 22.50, ORF 1

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabls letzter Sendung vor der Sommerpause sind der bevorstehende Krisenherbst, der Wunsch nach einer neuen politischen Kraft im Land, das historisch fragwürdige Jubiläum 100 Jahre Niederösterreich und Frauen als Vorreiter in ihren Funktionen. Zu Gast im Studio ist Politikwissenschafter Peter Filzmaier. Bis 22.00, ORF 2

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Nepal – Dem Himmel nah Statt nach Mariazell begeben sich hinduistische Wallfahrer nach Muktinath, von dort geht die Reise weiter in das frühere Königreich Mustang und über die grünen Hügel und Reisterrassen von Palpa und Lumbini. Bis 23.20, ORF2

23.15 DOKUSERIE

Born For This – Mehr als Fußball Die Dokuserie begleitet die deutsche Frauen-Fußball-Nationalmannschaft bei den Vorbereitungen zur EM in England. Verletzungen und Kinder spielen dabei ebenso eine Rolle wie Sexismus und Rassismus im Fußball. Eine Produktion von Warner Bros. International, in der ARD-Mediathek sind alle Folgen bereits abrufbar. Bis 0.15, ARD

23.20 UNTERHALTUNG

Sommerkabarett: Salzburger Stier 2022 – Die Eröffnungsgala Der Wiener Publikumsliebling Alfred Dorfer und die bayerische Gstanzl-Spezialistin Martina Schwarzmann sorgen für einen grenzüberschreitenden Auftakt der diesjährigen Preisverleihung des Salzburger Stiers. Moderator Hannes Ringlstetter empfängt sie in Lindau am Bodensee. Bis 0.20, ORF 1

0.25 WESTERNUNIKAT

Denen man nicht vergibt (The Unforgiven, USA 1959, John Huston) Audrey Hepburn gerät als Cowboytochter Rachel zwischen die Fronten. Als behauptet wird, sie sei eigentlich ein verlorenes Kind des Kiowa-Stammes, drohen rassistische Vorurteile die Familie zu zerbrechen. Ein Western, der auch gesellschaftspolitische Themen verarbeitet. Bis 2.25, HR

"Denen man nicht vergibt": Burt Lancaster und Audrey Hepburn als Geschwisterpaar zwischen Vergeltung und Vergebung, 0.25 Uhr, HR. Foto: HR/ARD/Degeto

(Astrid Wenz, 12.7.2022)