Hörbücher sind ein literarisches Medium, das sich seit Jahren auf dem Vormarsch befindet. Bereits Anfang der Nullerjahre wurden sie als Ausdruck einer neuen Kultur der Mündlichkeit gefeiert, die sich besonders bei jüngeren Literaturkonsumierenden größter Beliebtheit erfreute. Inzwischen ist die Hörbuchliebe noch gewachsen – und das unabhängig vom Alter der Zuhörenden.

Hörbücher zu hören ist für viele entspannender als selbst zu lesen. Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/PheelingsMedia

Audiobooks: Lesen, während man anderes zu tun hat

Erstaunlich ist das nicht – hat man doch mit Hörbüchern die Möglichkeit, auch dann "weiterzulesen", wenn man eigentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigt ist, und das vorwiegend via Smartphone, das ja ohnehin bei den meisten von uns im Alltag ständig mit dabei ist, über Hörbuchportale und einschlägige Apps. Neben Hausarbeiten wie Putzen, Bügeln oder Kochen, ob man unterwegs im Auto oder der U-Bahn unterhalten werden will, ohne selbst ein Buch halten zu müssen, oder Sport betreibt – Hörbücher als Download oder Stream sind mühelos immer mit dabei. Mit handwerklichen Hobbys, die nicht zu laut sind, wie etwa Stricken oder Malen, lässt sich diese Form des Literaturkonsums ebenfalls ideal kombinieren. Auch im Urlaub setzen viele Menschen gern auf vollkommene Entspannung, wie sie nur ein Audiobook bieten kann. Schließlich ermöglicht es, den Blick übers Meer, den See oder die Berge schweifen zu lassen, während man spannenden Inhalten lauscht.

Hörbücher: Die Qual der Wahl

Welche das sind, ist eine gute Frage – schließlich haben sich Hörbücher in den letzten Jahrzehnten auch wesentlich weiterentwickelt. Standard ist hier sicherlich der Roman, der in Hörbuchform als Lesung durch die Autorin oder den Autor selbst oder eine andere kompetente Person vorliegt. Eine riesengroße Bandbreite vom Klassiker aus dem Literaturkanon bis hin zum aktuellen Bestseller sorgt hier bei Hörbuchaffinen permanent für die Qual der Wahl.

Doch auch Hörspiele haben sich wesentlich weiterentwickelt und bieten mithilfe theaterähnlicher Inszenierung Hörerlebnisse der besonderen Art, die einen beim Zuhören dank Geräuschen, Musik und verteilter Sprecherrollen mitten ins Geschehen versetzen. Viele Menschen lieben es auch, sich lehrreiche Sachbücher vorlesen zu lassen – von der wissenschaftlichen Abhandlung bis hin zum Selbsthilfebuch. Manche schwören in Sachen Hörbuch auf Autobiografien spannender Persönlichkeiten von Sport bis Politik. Und nicht alles, was man sich gern anhört, ist unbedingt ein Hörbuch – schließlich haben auch Podcasts zu den verschiedensten Themen Hochkonjunktur.

Welche Hörbücher können Sie empfehlen?

Was sind Ihre Favoriten und vielleicht sogar Geheimtipps aus dem weiten Feld der Audiobooks? Hören Sie sich eher Romane oder Sachbücher an? Welches fanden Sie am gelungensten umgesetzt – und was war für Sie absolut "unhörbar"? Oder können Sie mit diesem Format so gar nichts anfangen und lesen lieber selbst? Erzählen Sie im Forum! (dahe, 13.7.2022)