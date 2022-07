Elon Musk, Eigentümer des Unternehmens, kündigt weiteres Vorgehen an – ob die nächste Starship-Generation noch in diesem Jahr startet, ist fraglich

Im Livestream war die Explosion deutlich zu sehen – und zu hören. Foto: Screenshot Nasa / Youtube

Einen Rückschlag muss Elon Musks Raumfahrtunternehmen Space X verzeichnen: Bei einem Test im US-Bundesstaat Texas entflammte am Montagabend ein Prototyp einer Trägerrakete. Sie soll die Starship-Raumschiffe transportieren – geplant war, die nächste Generation noch in diesem Jahr in die Umlaufbahn zu bringen. Dieser Zeitplan dürfte durch den Vorfall angepasst werden. Verletzte gibt es dem aktuellen Stand nach keine.

Die Explosion war in einem Livestream auf der Website der US-Raumfahrtbehörde Nasa zu sehen. Mit einem Screenshot der Übertragung konfrontiert, der die Explosion zeigte, reagierte Musk zunächst, als handle es sich um eine reguläre Überprüfung des Starttriebwerks. Später antwortete er auf Twitter mit: "Tatsächlich ist das nicht gut. Das Team bewertet den Schaden."

Künftig werde es keinen Test aller 33 Antriebsmaschinen auf einmal geben, kündigte Musk an. Sein Raumfahrtunternehmen Space X hat bei Tests in großer Höhe in den Jahren 2020 und 2021 insgesamt vier Prototypen des Starships selbst verloren. Bei der Landung waren sie explodiert. Im Mai 2021 war das erste Starship heil auf die Erde zurückgekehrt. (APA, red, 12.7.2022)