Infos über neutrale Beratung und die Möglichkeiten, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen, waren auch in Österreich bis vor kurzem nicht leicht zu finden. Foto: imago images / imagebroker

Frauen müssen sich oft durchfragen, um zu erfahren, wo sie eine Schwangerschaft abbrechen können. So beschrieb vor kurzem Elke Graf, Geschäftsführerin des Pro-Woman-Ambulatoriums in Wien, gegenüber dem STANDARD die Hürden für ungewollt Schwangere auch 47 Jahre nach Einführung der Fristenregelung in Österreich. Leichter ist es in dichtbesiedelten Gegenden, wo es eher Kliniken gibt, in denen Abtreibungen durchgeführt werden. Deutlich schwerer ist es im ländlichen Raum, vor allem im Westen Österreichs.

Neutrale Beratung

Die Vereine Ciocia Wienia und Pro Choice, die sich für einen legalen und niederschwelligen Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen einsetzen, haben nun eine Liste mit allen Stellen in Österreich veröffentlicht, wo Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden. In Tirol findet sich auf der Liste derzeit nur ein Name, auch in Vorarlberg ist nur eine Stelle angeführt. Bereitgestellt wurden die Adressen von der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung, die schon länger diesen Service anbietet und auch ergebnisoffene und neutrale Beratungsstellen anführt. (red, 13. 7.2022)