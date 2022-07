In einem Schreiben an die Anstaltsleitung Graz-Jakomini betonen Justizwachebeamte: "Wir haben die Kontrolle verloren." Die FPÖ brachte eine Anfrage an Justizministerin Zadić ein

Justizwachebeamte in der Anstalt Graz-Jakomini sehen die Sicherheit in der Justizanstalt gefährdet. Foto: Elmar Gubisch

Es sind heftige Missstände, die Justizwachebeamte der Justizanstalt Graz-Jakomini in einem Schreiben an die Anstaltsleitung äußern. Dieser Brief liegt der FPÖ vor, die Freiheitlichen haben den Inhalt in einer parlamentarischen Anfrage an Justizministerin Alma Zadić (Grüne) veröffentlicht. Darin heißt es etwa: "Wir haben die Kontrolle verloren." Bezogen ist das laut dem Brief darauf, dass Insassen den vorgegebenen Anordnungen "sanktionslos nicht Folge leisten", dass die Anzahl der psychisch auffälligen Insassen zunehme oder dass nicht regelkonformes Verhalten viel zu spät oder zu wenig sanktioniert werde.

Die Justizwachebeamten beschreiben auch, dass sie sich von immer mehr Insassen beleidigen beziehungsweise beschimpfen lassen oder dass sie sich für dienstlich korrekte Tätigkeiten immer häufiger rechtfertigen müssten. Die Kombination aus diesen Punkten gefährde die Sicherheit in der Justizanstalt massiv.

FPÖ-Anfrage langte am 8. Juli ein

Laut FPÖ stammt das Schreiben von "mehreren Abteilungskommandanten und deren Stellvertretern", die Anfrage an Zadić langte am 8. Juli ein.

Angeführt werden einige konkrete Beispiele: So soll es mehrere Tage gedauert haben, bis ein Insasse – der einen Bediensteten der Justizanstalt (schwer) verletzt hatte – in eine andere Anstalt überstellt wurde. Ein anderer Insasse soll, weil er mit der Essensportion unzufrieden war, im großen Zellenhaus über einen längeren Zeitraum gegen seine Haftraumtür getreten und geschlagen haben. Andere Insassen beschwerten sich. "Aus Mangel an Verlegungsmöglichkeiten wird der Insasse lärmend in seinem Haftraum gelassen."

Ein anderer Insasse wurde laut dem Brief aufgefordert, sein verbotenerweise verhängtes Fenster freizumachen. Trotz Meldung setzte der Insasse diesen Umstand fort. Beim Ausrücken zum Aufenthalt im Freien sollen von Insassen "diverse Tabletten" quasi vor den Augen der Justizwachebeamten getauscht beziehungsweise verteilt worden sein – wohl wissend, dass es wenige bis keine Konsequenzen gibt. Im Brief wird außerdem erwähnt, dass "unser Klientel in letzter Zeit körperlich massiv aggressiver wurde".

Justizministerium ist der Brief bekannt

Der Brief ist dem Justizministerium bekannt, er werde "aktuell intern geprüft", sagte eine Sprecherin des Ministeriums der "Kronen Zeitung". Gemeinsam mit dem Leiter der Anstalt sowie der Personalvertretung würden als nächster Schritt Maßnahmen getroffen, "die eine Hebung der Mitarbeiterzufriedenheit zum Ziel haben".

Die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in Justizanstalten sei eine Kernaufgabe der Justizwache. Verwiesen wird auf regelmäßige Haftraumkontrollen, Betriebs- oder Raumdurchsuchungen sowie Kontrollen von Personen. (red, 12.7.2022)