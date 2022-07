56 Corona-Patientinnen und Patienten werden derzeit auf Intensivstationen betreut Foto: imago images/photothek/Thomas Imo/photothek.ne

Wien – In Österreich wurden am Dienstag 10.189 Corona-Neuinfektionen und 16 Covid-Todesfälle registriert. Bisher gab es in Österreich 4.547.061 positive Testergebnisse. Mit Stand Dienstag sind österreichweit 18.900 Personen mit Sars-CoV-2 Infektion verstorben und 4.413.524 wieder genesen. Derzeit befinden sich 1.123 mit dem Coronavirus infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 56 auf Intensivstationen betreut (-1 im Vergleich zum Vortag).

Die Neuinfektionen teilen sich wie folgt auf die Bundesländer auf:

Burgenland: 320

Kärnten: 316

Niederösterreich: 1.866

Oberösterreich: 1.074

Salzburg: 750

Steiermark: 1.075

Tirol: 489

Vorarlberg: 677

Wien: 3.622

(red, 12.7.2022)