Österreicherinnen und Österreicher schauen pro Tag 199 Minuten fern, sagt die Media-Server-Onlineumfrage. Foto: Getty Images/iStockphoto/Rainer Puster

Wien – 8,7 Stunden täglich nutzen die Menschen ab 14 Jahren in Österreich Medien: Zu dem Schluss kommt die Onlinebefragung Media-Server im Auftrag österreichischer Medien. Zu diesen 522 Minuten im Schnitt pro Tag trägt die gesamte Onlinenutzung am meisten bei vor TV und Radio. Social Media machen hier 73 Minuten aus.

555 Minuten Medien beim Publikum unter 30

Beim Publikum unter 30 sieht die Studie höhere Mediennutzung von insgesamt 555 Minuten – 9:15 Stunden – pro Tag. 491 Minuten davon entfielen auf Mediennutzung abseits von Social Media, lässt der Media-Server verlauten. Social-Media-Nutzung und andere Mediengattungen werden in der Aussendung des Media-Server nur für die Gesamtbevölkerung in Minuten gesondert ausgewiesen, nicht für die jüngeren Zielgruppen unter 50 und unter 30. Eine Anfrage dazu ging an den Verein Media-Server.

Woher kommen die Daten? Die Dienstag veröffentlichte Studie basiert auf 4.754 Online-Interviews im Zeitraum 1. September bis 21. November 2021 im Auftrag des Vereins Media-Server. Die Daten sind laut Media-Server repräsentativ für die Bevölkerung zwischen 14 und 69 Jahren.

Viertelstunde für Viertelstunde



Abgefragt wird der Tagesablauf des Vortags in Viertelstunden. Für jede Viertelstunde kann man genutzte Mediengattungen anklicken – TV, Radio, Print, Internet (ohne E-Mail), online wird neben der Gesamtnutzung Internet noch differenziert nach Social Media, Nachrichten, Suchen/Surfen sowie Video/Musik/Audio (Kategorien laut Media-Server).

Aufgrund der Parallelnutzung mehrerer Medien ergibt die Addition der täglich genutzten Minuten pro Mediengattung deutlich mehr als die 522 täglich für Medien genutzten Minuten; in der Gesamtzahl zählt eine gewählte Minute nur einmal.

Der Media-Server weist neben den täglich genutzten Minuten auch Reichweiten am Tag zuvor für Mediengattungen aus, Daten über einzelne Medien sind nur Agenturen zugänglich und werden nicht veröffentlicht.

Tagesreichweite: 88 Prozent im Internet

In der Gesamtbevölkerung ab 14 haben 98,8 Prozent am Tag zuvor zumindest eine Mediengattung genutzt. 88 Prozent Internet – davon 51 Prozent Social Media. 77,8 Prozent gaben an, dass sie am Vortag ferngesehen haben. 69,4 Prozent hörten demnach Radio, 49,5 Prozent Print.

96,9 Prozent der Menschen unter 30 Jahren nutzen laut Media-Server klassische Medien ohne Social Media, beim Publikum unter 50 Jahren sind das 97,4 Prozent.