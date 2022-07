Ebrahim Raisi und Recep Tayyip Erdogan bei einem Treffen in Turkmenistan. Foto: EPA / Iranian Presidential Office Handout

Moskau/Ankara/Teheran – Russlands Präsident Wladimir Putin trifft am nächsten Dienstag seinen türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan und den iranischen Präsident Ebrahim Raisi während eines Besuches in Teheran. Bei dem Gipfeltreffen mit Raisi und Erdogan werde es um Syrien gehen, mit Erdogan sei auch ein bilaterales Gespräch geplant, teilte der Kreml am Dienstag mit.

Es handelt sich am Putins zweite Auslandsreise seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine am 24. Februar. Ende Juni war Putin nach Zentralasien gereist. (APA, Reuters, 12.7.2022)