Quotentalent Dieter Bohlen, hier 2019, soll vor RTL-Comeback stehen. Foto: : imago images / Andre Lenthe

Köln – RTL holt Dieter Bohlen (68) eineinhalb Jahre nach seinem Abschied als Juryvorsitzender von "Deutschland sucht den Superstar" und "Supertalent" zurück, berichtet Bild. Bohlen habe seinen Vertrag für die 20. Staffel von "DSDS" im kommenden Jahr bereits unterschrieben.

"Bild" zitiert einen ungenannten RTL-Mitarbeiter mit: "Man hat festgestellt, dass DSDS, wenn überhaupt, nur mit Dieter hinhaut." Schwer vorstellbar, dass dann Ersatzmann Florian Silbereisen in der Jury bleibt.

Im März 2021 verkündete RTL, Bohlen räume nach fast 20 Jahren seinen Chefposten in der Jury der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Die Sendung werde 2022 erstmals mit einer komplett neu besetzten Jury präsentiert. Bohlen übergebe "das Kommando" dann an Nachfolger, die noch bekanntgegeben würden. Das Finale der aktuellen Staffel am 3. April sei somit die letzte Show des Pop-Titans auf dem Sessel des Chef-Jurors.

Bohlen wirkte nicht sehr amused über den Abschied. Er meldete sich vor dem Finale der laufen den Staffel krank, Thomas Gottschalk sprang ein und bedachte den Superstar mit etwas Häme: "Auch Titanen können stürzen, und das ist dem Dieter passiert. Wir wünschen ihm natürlich, dass er schnell wieder aufsteht. Gute Besserung." (red, 12.7.2022)