In den vergangenen Wochen wurden viele Namen mit der FPÖ-Spitzenkandidatur gerüchteweise in Verbindung gebracht. Walter Rosenkranz war nicht dabei. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Die freiheitlichen Gremien beschlossen heute Abend in einer knapp 45-minütigen Sitzung, wer für die FPÖ als Spitzenkandidat bei der Bundespräsidentschaftswahl antreten wird. Und es wurde eine Überraschung, die niemand auf dem Zettel hatte: Walter Rosenkranz. Der Niederösterreicher war über viele Jahre Nationalratsabgeordneter, zu türkis-blauen Zeiten freiheitlicher Klubobmann. Seit Juli 2019 ist der Jurist Volksanwalt. Nun steigt Rosenkranz in das Duell um die Präsidentschaftskanzlei ein.

Die Partei teilte noch am Abend mit, dass die Wahl einstimmig erfolgt sei. "Das Bundesparteipräsidium war bis auf ein Mitglied vollzählig", sagte Parteichef Herbert Kickl nach der Sitzung in einer Aussendung. "Alle Teilnehmer der Sitzung haben sich zu Wort gemeldet und ein einstimmiges Votum zugunsten von Dr. Walter Rosenkranz abgegeben. Wir freuen uns auf den Wahlkampf." Morgen, Mittwoch, wird Rosenkranz offiziell präsentiert.

Vor der offiziellen Entscheidung galt eigentlich Verfassungssprecherin Susanne Fürst lange als aussichtsreiche Kandidatin. Zuletzt wurden noch Petra Steger, Tochter des einstigen FPÖ-Vizekanzlers Norbert Steger, sowie Krone-Kolumnist und Rechtsanwalt Tassilo Wallentin als mögliche Kandidaten kolportiert. Letzterer soll dem blauen Frontmann Herbert Kickl aber abgesagt haben, weil er dessen Anti-Corona-Kurs nicht mittragen könne. Das berichtete zumindest das Boulevardblatt Österreich. Wallentin führe laut eigenen Angaben allerdings nun "ernste Gespräche" hinsichtlich einer eigenen Kandidatur.

Leicht verstimmt

Selbst unter Freiheitlichen schien bis zuletzt fast niemand gewusst zu haben, mit wem die eigene Partei Bundespräsident Alexander Van der Bellen bei der Hofburg-Wahl herausfordern möchte. Die Gegenkandidatur war ein gutgehütetes Geheimnis. Nur ein ganz enger Zirkel um Parteichef Herbert Kickl soll in dessen Pläne eingeweiht worden sein. Mächtige Parteifunktionäre wie Manfred Haimbuchner, immerhin Landesvize in der letzten blauen Bastion Oberösterreich, gehörten dem Vernehmen nach nicht dazu.

Die Basisdemokratie à la Kickl schmeckt auch bei weitem nicht allen in der FPÖ. Ein blauer Funktionär versteht nicht, warum aus der Entscheidung über die Gegenkandidatur so ein Drama gemacht worden sei. Letztlich sei diese zwar am Ende nicht so wichtig. Aber in so mancher blauen Landesorganisation will man künftig genauer hinschauen, wer eingebunden wird, wenn es wirklich um etwas geht. (Jan Michael Marchart, Fabian Schmid, 12.7.2022)