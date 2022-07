Liebe Leserin, lieber Leser,

das Kreischen von Affen, das Plätschern von Regentropfen oder stimmungsvolle Gitarrenmusik: Wer hat sich noch nicht gefragt, wie der Sound ins Spiel kommt? Nun, Brüderpaar aus Wien-Penzing liefert in unserer Hauptgeschichte heute die Antwort. Hinter dem Namen "Wobblersound" steht das Brüderpaar David und Markus Zahradnicek. Wie die beiden internationale Videospiele von ihrem Keller aus vertonen, warum sie in der Branche mittlerweile einen hervorragenden Ruf genießen und was sie am satten Sound der Games-Branche reizt lesen Sie in unserer Vorort-Reportage.

Na, glüht die Kreditkarte schon? Amazons Prime Day ist da und es ist ein Abverkauf vor einem Herbst ins Ungewisse geworden. Diesmal legen wir den Fokus ein wenig auf Energie- und Gaskrise und beleuchten die Amazon-Schnäppchen diesmal mit Blick auf Photovoltaikstrom und Infrarotheizung. Außerdem geben wir Tipps, wie Sie garantiert das günstigste Angebot finden.

Das und mehr lesen Sie heute bei uns, wir wünschen interessante Lektüre!

Wobblersound: Games-Musik aus dem Penzinger Keller

Prime Day: Amazons Abverkauf vor einem Herbst der Ungewissheit

Google bringt Erdbeben-Frühwarnung für Android nach Österreich und Deutschland

Dunning-Kruger am Steuer: Wie schwer es für Laien ist, ein Flugzeug zu landen

Twitter-Anwälte sehen Musks Rückzug als "ungültig und unrechtmäßig"

Cyberangriff auf EZB Präsidentin Lagarde: Keine Daten gestohlen