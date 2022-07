Wer in einer Beziehung ist, wird über kurz oder lang gewisse Seiten oder Verhaltensweisen der oder des anderen kennenlernen, die einen nerven oder mit denen man wenig anfangen kann. Auch wenn zu Beginn sogar die seltsamsten Eigenheiten als lustig oder süß befunden werden, ändert sich das nach einer Zeit in den meisten Fällen. Und man kann umgekehrt davon ausgehen, dass auch das eigene Verhalten bei der Partnerin oder dem Partner nicht immer auf Zustimmung stößt.

Wie kompromissbereit sind Sie? Foto: imago images / Westend61

Dabei kann es sich um bestimmte Hobbys handeln, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, oder um Vorstellungen in Hinblick auf das gemeinsame Wohnen – von Sauberkeit über Haustierhaltung bis hin zu Schlafgewohnheiten. Aber auch Lebenspläne oder Vorhaben, die die nächsten Jahre betreffen, können in gewisser Weise Kompromisse erfordern. Um nicht ständig in Streit zu geraten, empfiehlt es sich, eine gute Gesprächsbasis zu finden und sich in Akzeptanz zu üben. Immerhin möchte man dem anderen oder der anderen nicht im Weg stehen, umgekehrt verlangt man das ja vermutlich auch. So sind es letztlich Kompromisse, auf die man sich einigen muss, damit beide in der Beziehung glücklich sind.

Welche Kompromisse gehen Sie ein?

Fällt es Ihnen oder Ihrem Partner, Ihrer Partnerin schwer, Kompromisse zu finden und diese in der Beziehung zu leben? Haben unterschiedliche Vorstellungen schon öfter zu Konflikten geführt? Oder können Sie gut mit unterschiedlichen Ansichten und Kompromissen umgehen? Berichten Sie im Forum! (mawa, 15.7.2022)