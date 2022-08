Krieg in der Ukraine

Tschechien glaubt, dass Öllieferungen nach Europa bald wieder aufgenommen werden

Als Grund für den aktuellen Lieferstopp wurden nicht beglichene Transitgebühren Moskaus an die Ukraine angegeben. Die Slowakei bot ihrerseits an, in der Zwischenzeit die Rechnung zu begleichen