Mbps und MB/s: Wie bitte?

Mbps steht für "Megabits per Second" und ist ein Maß für die Geschwindigkeit beim Datentransfer. Viele Nutzer dürften mit der Angabe von MB/s hingegen mehr anfangen können. Diese steht für "Megabyte per Second" und sagt im Wesentlichen dasselbe aus, nur wird hier die Megabit-Angabe durch acht dividiert. 8.000 Megabit pro Sekunde entsprechen also 1.000 Megabyte pro Sekunde. Ein Megabyte ist deshalb geläufiger, weil die meisten Geräte Dateigrößen in dieser Einheit angeben.

