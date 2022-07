Schon an dem Filmplakat war etwas faul: Liest man die Nachnamen der "Darsteller" nacheinander, ergeben sie "Vereiert von Dr. Marv". Foto: Youtube/Marvin

Marvin Wildhage widmet sich auf seinem Youtube-Kanal bevorzugt riskanten medialen Stunts. Einmal gab er sich als Profifußballer aus und nahm am Training des Hertha BSC teil – bevor er vom Gelände geschmissen wurde. Während der Corona-Pandemie blieben dem Youtuber diverse Undercover-Aktionen pandemiebedingt verwehrt, also schuf er sich selbst ein neues Hobby: Influencer vorführen. So drehte er leichtgläubigen Online-Sternchen Hühnergebeine als echte Dinosaurierknochen an, erfand die Fake-Creme "Hydro Hype" und ließ sie von prominenten Influencern mit Inhaltsstoffen wie "Uran" und "Asbest" bewerben.

Doch wie weit würden die Starlets auf Instagram, Tiktok und Youtube tatsächlich gehen? Für diese Frage inszenierte Wildhage jetzt eine Filmpremiere. Groß kündigte er den Film A Hole an und engagierte einige Netzgrößen, um die Werbetrommel für den vermeintlichen Horrorfilm zu rühren.

Stars für den Nonsens-Film

"Hoffentlich ein richtig geiler Thriller" – das erwartete ein Gästin. Dass es sich bei dem Filmtitel eher um eine Anspielung auf eine menschliche Körperöffnung handelt, fiel bis auf eine Ausnahme keinem der Stars auf dem roten Teppich auf. Dass die Hauptdarstellerin bei der Premiere fehlte, weil sie wie Marvin sagt "einen richtigen Job hat", tat dem Enthusiasmus der Gäste keinen Abbruch.

Marvin

Vom Bett aus gab der Youtuber den Stars bei der Premiere noch Anweisungen: Eine Insta-Story sollten die gebuchten Influencer zur Bewerbung des Films online stellen – und zwar vorab. Doch viel mehr interessierte den Youtuber, wie sich die Internetpersönlichkeiten nach dem Film verhalten würden. Vertraglich war vereinbart, dass die Influencer auch nach dem Film eine Insta-Story online stellten. Der Haken an der Sache: A Hole – Dark Night Horizon hat keinerlei Inhalt. "Es ist einfach nur Mist", so der Youtuber im Vorfeld. Aber: "Wer dann dafür noch Werbung macht und seine Follower ins Kino locken will, der hat wirklich kein Gewissen."

Langeweile im Kinosaal

Die Langeweile unter den Influencern war jedenfalls groß, und schon während die Vorstellung lief, stieg die Verzweiflung unter den Werbegesichtern. Wie bewirbt man bloß einen Film ohne Inhalt – von einer gelegentlich aufblitzenden titelgebenden Körperöffnung einmal abgesehen?

Aber zumindest ein Influencer lieferte: "Megainteressant. Das ist ein Arthouse-Film. Megageil gewesen", sagte Insta-Star Calvin nach der Vorstellung. Zuvor hatte er sich noch von anderen Premierenteilnehmern das Wort "Arthouse" erklären lassen. "Die Leute werden uns ohrfeigen", sagte eine Dame. "Scheiß auf den Hate" eine andere. Während bei einer Dame sogar so etwas wie ein Gewissen aufblitzte. Das Video wurde mittlerweile fast eine Million Mal geklickt. (pez, 12.7.2022)