Für den Strompreisdeckel

Ein relativ günstiger Eingriff mit potenziell sehr großer Wirkung: Das ist kurz zusammengefasst das gewichtigste Argument für die Einführung einer Strompreisbremse. Ziel der Operation wäre, die Märkte für Gas und Strom zu entkoppeln. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine wird Gas in Europa zusehends knapp, deshalb steigen die Preise enorm. Die Gaspreise ziehen aber auch die Strompreise mit nach oben. Das, obwohl Gas bei der Stromerzeugung zwar eine Rolle spielt, andere Energiequellen aber meist gewichtiger sind. In Österreich etwa stammt nur ein Fünftel des Stroms von Gaskraftwerken oder Wärmekraftwerken, die ebenfalls Gas nutzen. Dennoch sind die Strompreise im Großhandel binnen zwölf Monaten um das Zweieinhalbfache gestiegen.

Warum dabei Gas eine so große Rolle spielt? Das liegt an der Struktur der europäischen Energiemärkte. Der Strommarkt funktioniert wie jeder andere Markt, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. Strom wird über Auktionen verkauft. Dabei gilt, dass das Angebot mit dem höchsten Preis, das gerade noch gebraucht wird, um die Nachfrage zu befriedigen, den Gesamtpreis für alle Stromanbieter und -käufer bestimmt. Das ist der gesetzlich festgelegte Mechanismus. In der Praxis bedeutet das aktuell, dass, wenn ein paar Produzenten mit Gaskraftwerken ihre Preise anheben müssen, um kostendeckend zu arbeiten, dies die Preise am gesamten Markt nach oben treibt. Auch für Energieunternehmen wie zum Beispiel den Verbund, die kaum Gas einsetzen und ihren Strom eigentlich viel günstiger verkaufen könnten.

Strom soll billiger werden

Beim Strompreisdeckel geht es darum, diesen Mechanismus zu nutzen, um Strom billiger zu machen. Sprich: Der Staat würde Gas, das für die Stromerzeugung benötigt wird, subventionieren. So wie zuvor das teure Gas den Preisanstieg im gesamten Strommarkt angefacht hat, würde das billige Gas den Preis am gesamten Strommarkt im Idealfall drücken. Unternehmen, die den Preisanstieg schon voll abbekommen, und Haushalte, bei denen das nach und nach der Fall sein wird, würden also von dem Eingriff profitieren. Die Windfall-Profite der Stromerzeuger wären damit eingedämmt.

In Spanien und Portugal, wo dieses System bereits seit gut einem Monat erprobt wird, gibt es erste Anzeichen dafür, dass der Preisdeckel funktioniert, sagt der Energiemarktexperte Lukas Stühlinger vom Beratungsunternehmen Fingreen. Er verweist auf Daten der Energiebörse EEX: Demnach kostet eine Megawattstunde Strom mit Lieferung im Oktober in Spanien 143 Euro, in Österreich 414 Euro. Auf der Iberischen Halbinsel ist also der Strom- vom Gaspreis entkoppelt.

Drei bis vier Milliarden Euro Kosten

Natürlich sind die Kosten der Intervention hoch, der frühere Chef der E-Control, Walter Boltz, rechnet mit drei bis vier Milliarden Euro. Doch ein Teil dieses Betrags könnte durch eine Abgabe, eine Art Solidaritätsbeitrag aller Haushalte, finanziert werden.

Noch einen Vorteil hätte ein Preisdeckel: Europa steckt in einer Inflationskrise fest. Die Furcht ist, dass die Preise immer weiter steigen und die Inflation sich selbst befeuert. Weil ihre Kosten steigen, müssen Unternehmen ihre Preise erhöhen, deshalb verlangen Arbeitnehmer mehr Geld, weshalb wieder die Preise steigen. Der Staat kann Geld ausschütten, die Inflation bekämpft er damit nicht. Eine Bremse für Strompreiskosten tut das aber potenziell sehr wohl. Am Ende ist der Strompreisdeckel auch ein Inflationsdeckel.