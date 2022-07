Ob Freddie Mercury, Astrid Lindgren, Niki Lauda oder Queen Elizabeth – diese Personen sind nicht nur weltbekannt, es gibt auch Filme, die ihr Leben oder einen Ausschnitt davon porträtieren. Biopics sind ein seit jeher beliebtes Filmgenre – ob über Musikerinnen, Politiker, Sportlerinnen oder Menschen, die aufgrund ihres speziellen Handelns oder ihrer Eigenschaften berühmt geworden sind.

Wen würden Sie gern auf der Leinwand sehen? Foto: igoriss Getty Images/iStockphoto

Aber nicht nur bereits weltberühmte Menschen sind für die Filmwelt von Interesse. Oft sind es lediglich in kleineren Communitys bekannte Personen oder historische Persönlichkeiten, von deren Existenz man erst erfährt, wenn man sie auf der Leinwand sieht. So auch im Film "Hidden Figures". Wie der Name bereits verrät, wurden die drei lange Zeit eher unbekannten afroamerikanischen Mathematikerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson porträtiert, die mitunter am Apollo-Programm der Nasa beteiligt waren. In gewissen Kreisen bereits bekannt, erlangten sie durch die Verfilmung weltweite Aufmerksamkeit.

Das Leben welcher Personen würden Sie gern verfilmt sehen?

Was zeichnet diese Menschen aus? Welche Episode aus deren Leben würden Sie besonders hervorheben? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 25.7.2022)