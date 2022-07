Er war 2019 Leiter der Chefredaktion bei Keystone-SDA, zuvor stellvertretender Chefredakteur der APA in Wien

Marcus Hebein dockt beim Branchenmagazin "Schweizer Journalist:in" an. Foto: Verlag Johann Oberauer

Bern/Wien – Das Branchenmagazin "Schweizer Journalist:in" hat einen neuen Chefredaktor. Der in Bern lebende österreichische Journalist Marcus Hebein (52) übernimmt die Chefredaktion von Charlotte Theile und Samantha Zaugg, die sich die Aufgabe über mehr als ein Jahr geteilt hatten.



Marcus Hebein war 2019 Leiter der Chefredaktion bei Keystone-SDA, zuvor war er stellvertretender Chefredakteur der Nachrichtenagentur APA in Wien. Zuletzt war er als Berater im Medienbereich tätig und befasste er sich mit der Entwicklung von Newsrooms.

"Der riesige Zeitdruck war in den Redaktionen bei Nachrichtenagenturen ein ständiger Begleiter, der auch eine gewisse Sucht auslösen konnte. Ich freue mich aber sehr, jetzt in den Magazinjournalismus mit anderen Rhythmen zu wechseln und die gerade jetzt so spannenden Entwicklungen bei den Schweizer Medienhäusern journalistisch zu begleiten", sagt Hebein. (red, 13.7.2022)