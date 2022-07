In der großen weiten Welt der Serien gibt es so manches Highlight, das besonders herausragt. Welches haben Sie gerade für sich entdeckt?

Ob Action- oder Mystery-Serie, Romantisches, Comedy oder Thriller: Auf den diversen Streamingportalen von Netflix bis Disney+ kann man sich vor lauter Auswahl kaum retten. Unter den hunderten Serien diverser Genres wird so viel geboten, dass man oftmals regelrecht überfordert ist, etwas Gutes zu finden, bei dem einfach alles passt und man mehrere Staffeln lang dranbleiben möchte. Und ständig kommt Neues hinzu.

"Nur noch eine Folge, dann geh ich aber wirklich schlafen!" Foto: Getty Images/iStockphoto/AntonioGuillem

Was eine gute Serie ausmacht

Ein überzeugender Cast, Charaktere, die sich weiterentwickeln, unerwartete Plot-Twists und eine spannende Handlung sind nur einige der Zutaten, die es braucht, um von einer absoluten Lieblingsserie sprechen zu können. Hat man dann etwas für sich entdeckt, das wirklich den eigenen Geschmack trifft, ist die Freude groß und so manche Bingewatching-Session garantiert. Dabei muss es auch nicht immer die neueste Serie sein, die auf einem Streamingportal gerade zu sehen ist – so manches Serien-Juwel entdeckt man erst nach allen anderen und erkennt mit Verspätung, warum es so bejubelt wurde. Und für einen selbst ist es ja noch neu.

Lieblingsserien: Wenn man immer weiterschauen will

Die einen fiebern gerne bis zum Schluss bei "Peaky Blinders" mit, andere schauen lieber zum wiederholten Mal im guten alten Stars Hollow bei den "Gilmore Girls" vorbei. So mancher kann sich von "Stranger Things" einfach nicht losreißen – andere hat "Reacher" aktuell vollkommen in seinen Bann geschlagen. Lachen mit "Brooklyn 99" kann für so manchen genau das Richtige sein – während der andere lieber zusieht und zu Tränen gerührt ist, wenn die Fab Five in "Queer Eye" das Leben eines Menschen verändern. Dem einen werden die "Simpsons" nie langweilig, die andere liebt "The Mandalorian". Serien wie "Manifest", "The Umbrella Academy", "Damaged Goods" und viele mehr werden aktuell gehypt. Doch ob spannend, lustig, schockierend, berührend – was macht Ihre aktuelle Lieblingsserie aus?

Ihre Serien-Empfehlung bitte!

Welche brandneue oder vielleicht schon ältere Serie haben Sie gerade für sich entdeckt – und können davon jetzt einfach nicht genug bekommen? Welche würden Sie der STANDARD-Community dringend ans Herz legen – und welchen Serien-Hype halten Sie für maßlos übertrieben? Berichten Sie im Forum! (dahe, 14.7.2022)