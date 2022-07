Hier geht's zum neuen ORF-Newsroom mit gut 350 Journalistinnen und Journalisten für alle ORF-Medien und Social Media. Foto: ORF / Thomas Ramstorfer

Wien – Es wird die erste Abstimmung der im großen neuen ORF-Newsroom vereinten Redaktionen von TV, Radio und Online – und es geht um den Schlüsseljob in diesem größten Newsroom des Landes: Gut 350 Journalistinnen und Journalisten der ORF-Information stimmen über die Leitung des zentralen Newsdesks ab, zudem über jene des Traffic-Managements im Newsroom.

Der Newsdesk mit rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist zuständig für Breaking News und Kurznachrichten auf allen Kanälen – von den "Kurz-ZiBs" bis zu Social Media. Die Entscheidungen an diesem Desk prägen wesentlich den aktuellen Informationsstand des Landes.

Für den Newsdesk sollen es nach früheren STANDARD-Infos drei Bewerberinnen und Bewerber geben. Ein Managementhearing fand bereits statt – üblich sind nach solchen Hearings Dreiervorschläge der Hearingkommission, die üblicherweise aus vier ORF-Führungskräften besteht.

Prokop, Theiretzbacher, Stanton

Hoch gehandelt für die Funktion werden einerseits Sebastian* Prokop, seit 2007 Infochef bei Ö3, und Uschi Theiretzbacher, schon seit 2009 Leiterin des Radio-Newsdesks.

Mit der Newsdesk-Führung wird auch die Leitung des Traffic- und Continuity-Managements im multimedialen ORF-Newsroom besetzt. Für diese Funktion sollen sich vier Menschen beworben haben. Als mögliche Kandidatin wird Barbara Stanton kolportiert, sie ist Projektleiterin der ORF-Radios für den multimedialen Newsroom.

Abstimmung nicht bindend

Bevor der ORF-Generaldirektor solche Führungsfunktionen besetzt, stimmen die betroffenen Redaktionen über die Bewerberinnen ab. Üblich ist – so auch am Freitag – ein Hearing vor der Belegschaft. Die Abstimmung ist auch online möglich, sie läuft bis kommenden Montag. Mit Ergebnissen ist am Dienstag zu rechnen.

General entscheidet

Die Abstimmungsergebnisse binden den ORF-Generaldirektor nicht bei der Entscheidung über die Besetzung. Entscheidet er anders, als die Redaktion votierte, muss er das der Redakteursvertretung begründen.

Drei Chefredakteure am Erlenwald

Der neue ORF-Newsroom ist seit 20. Juni in Betrieb, dort arbeiten die bisher getrennten Redaktionen von TV, Radio und Online nun in einem großen, L-förmigen Glashaus um einen Lichthof mit Erlenwäldchen und großzügigen Terrassen zusammen.

Die bisherigen Chefredakteure von TV, Radio und Online, Matthias Schrom, Hannes Aigelsreiter und Christian Staudinger, leiten diesen Newsroom nun gemeinsam gleichberechtigt, sie sind aber jeweils auch weiterhin für die jeweiligen Medien und ihre Sendungsteams zuständig. (fid, 14.7.2022)