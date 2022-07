Dem Vater der Genetik, dessen Geburt sich am 20. Juli zum 200. Mal jährt, sind in Wien und Brno einige Orte und Events gewidmet

Wien – In der Hauptstadt der ehemaligen Habsburgermonarchie, wo Gregor Mendel von 1851 bis 1853 mehr oder weniger erfolgreich studierte, ist der große Jubilar 200 Jahre nach seiner Geburt namensmäßig ziemlich präsent. In der nach ihm benannten Straße im 18. und 19. Gemeindebezirk (bis 1934 hieß sie übrigens Hochschulstraße) steht das Gregor-Mendel-Haus, das Hauptgebäude der Universität für Bodenkultur, das zudem noch ein nach Mendel benanntes Café beherbergt.

GregorMendelInstitute GMI

Im dritten Bezirk, im Vienna Bio Center, erinnert das im Jahr 2000 gegründete Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) an den Augustinermönch und Vater der Genetik, der während seiner Zeit in Wien ebenfalls im dritten Gemeindebezirk, konkret: in der Landstraße, wohnte.

Mendel wird in Wien aber nicht nur mit Benennungen gewürdigt: Es gibt im 20. Bezirk am Friedrich-Engels-Platz (Wehlistraße 26) auch eine 1956 errichtete Gregor-Mendel-Gedenkanlage, der ästhetisch und inhaltlich allerdings eine gewisse Auffrischung gut anstehen würde.

Die ästhetisch etwas in die Jahre gekommene Mendel-Gedenkanlage in Wien. gemeinfrei

Nicht weit davon entfernt, in der Wehlistraße 28, ist ein Bronzerelief dem Botaniker und Genetiker Erich Tschermak-Seysenegg gewidmet, das auch an den von Tschermak wiederentdeckten Mendel erinnert.

Wenige Events in Wien ...

Dieser Wiener Orte Mendels und seiner Zeit in Wien wurde bereits im März bei einer Online-Veranstaltung gedacht. Zum Geburtstag im Juli gibt es in Österreich ein vergleichsweise dürftiges Veranstaltungsprogramm. Am 21. Juli wird Nobelpreisträger Sir Paul Nurse ab 18 Uhr im Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (Dr.-Ignaz-Seipel-Platz 2) über sein Buch und die Frage "What is life?" sprechen (Anmeldungen hier).

Im Naturhistorischen Museum Wien gibt es bis 21. Oktober für Schulen noch einige buchbare Veranstaltungen zu Mendel: interaktive Multimedia-Vorträge (ab der achten Schulstufe) und dreistündige Schulprogramme (ab der siebenten Schulstufe) zum "Rätsel der Vererbung". Am 13. und 14. Oktober schließlich findet am Konrad-Lorenz-Institut (KLI) in Klosterneuburg ein wissenschaftliches Symposium zu Mendels Vermächtnis in Wissenschaft und Gesellschaft ("Mendel’s legacy for science and society") statt, das sowohl online wie auch vor Ort besucht werden kann.

... dichter Festreigen in Brno

Sehr viel mehr Jubiläumsveranstaltungen gibt es in Brno: Dort richtet man vom 20. bis 24. Juli ein eigenes fünftägiges Mendel-Festival aus, bei dem auf vielfältige Weise dem posthum zu Weltruhm gelangten Privatgelehrten gehuldigt wird. Zentraler wissenschaftlicher Teil der Feierlichkeiten ist ein viertägiges Mendel-Symposion, für das vor allem am 21. Juli auch etliche weltweit führende Forscherinnen und Forscher wie Nobelpreisträgerin Ada Yonath, Paul Nurse und Kim Nasmyth, ehemaliger Direktor des IMP, anreisen werden.

Dazu gibt es auch ein umfangreiches Rahmenprogramm, zu dem auch ein zweitägiges Musikfestival zählt. Bei dem kommt es unter anderem zur Aufführung eines Hauptwerks von Leoš Janáček, aber auch zu einem Auftritt der US-Band Kool & the Gang. (tasch, 16.7.2022)