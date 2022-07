Der Brand breitete sich von einer Liegenschaft des Bundesheeres auf umliegende Gebiete aus. Foto: APA/BARBARA GINDL

Ebenfurth – Ein Flurbrand im Raum Ebenfurth (Bezirk Wiener Neustadt) hat am Mittwochnachmittag mehrere Feuerwehren beschäftigt. Die Flammen seien auf einer Liegenschaft des Bundesheeres in Großmittel ausgebrochen und in diesem Bereich unter Kontrolle, teilte Heeressprecher Michael Bauer via Twitter mit. Der Brand habe sich jedoch Richtung Erholungszentrum Haschendorf ausgebreitet. "Der Einsatz von Löschflugzeugen wird beurteilt", betonte Bauer.

Auf der Facebook-Seite der Feuerwehr Ebenfurth-Stadt war von einem Großaufgebot an Feuerwehren die Rede: "Es wurde die höchste Alarmstufe B4 ausgelöst!"

Rauchwolken waren weithin und laut Bezirkskommando Wiener Neustadt auch in der Buckligen Welt sichtbar. Zunächst waren neun Feuerwehren alarmiert worden, gegen 14.30 Uhr folgen vier weitere.

Der Brand sei in einem Munitionslager ausgebrochen, sagte Bauer auf Anfrage. In einer ersten Einschätzung wird von Selbstentzündung ausgegangen. Eine militärische Übung habe es an Ort und Stelle nicht gegeben. (APA, 13.7.2022)