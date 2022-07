Wer Kinder hat, kommt an der Frage, welches Spielzeug man zu Hause einziehen lässt, nicht vorbei. Der Markt ist schier unüberschaubar, regelmäßig poppen Hypes auf und verschwinden wieder in der Versenkung, Trends kommen und gehen. Waren es gestern die Fidget Toys, wünscht sich der Nachwuchs heute ein Stimmungsplüschtier wie einen Wende-Oktopus oder die gefühlt allgegenwärtigen Pokémon-Karten. Auch digitale Spielsachen wie programmierbare Roboter sind auf dem Vormarsch, was wohl niemandem sehr verwunderlich erscheint.

Spielzeugklassiker wie Lego: Welche hatten bzw. haben Sie im Kinderzimmer? Foto: Regine Hendrich

Lego: Seit 90 Jahren auf Erfolgskurs

Auf der anderen Seite gibt es so manches Spielzeug, das sich seit Jahrzehnten in den Spielwarengeschäften und Kinderzimmern dieser Welt behaupten kann und immer noch laufend neue Fans findet. Das beste Beispiel dafür ist Lego, das wohl beliebteste kreative Konstruktionsspielzeug der Welt. Entwickelt wurden die unverkennbaren Bausteine bereits vor 90 Jahren in Dänemark, als der arbeitslose Tischlermeister Ole Kirk Kristiansen erstmals aus Holzresten zusammensteckbares Spielzeug kreierte. Das Unternehmen ist nach wie vor im Familienbesitz und größer und erfolgreicher als je zuvor. Selbst im zweiten Corona-Jahr 2021 fuhr Lego unterm Strich einen Gewinn von 1,3 Milliarden Euro ein. Und auch wenn das Unternehmen jährlich rund 50 Prozent des Sortiments verändert, bleibt Lego im Kern, was es war: ein echter Spielzeugklassiker, den heute Väter oder Großväter bzw. Mütter oder Großmütter mit ihren Kindern oder Enkeln gemeinsam mit großer Freude bespielen. Die – umwelttechnisch inzwischen fragwürdige – Unzerstörbarkeit des Kunststoffes garantiert dabei, dass Lego bzw. dessen kleine Schwester Duplo problemlos von Generation zu Generation weitervererbt werden kann.

Natürlich ist Lego nur eines von vielen Beispielen für einen Spielzeugklassiker. Playmobil, Brio, Matador, Matchbox-Autos, Barbies, Sylvanian Families, My Little Pony, Play-Doh und wie sie alle heißen – die Liste ist lang.

Welche Spielzeugklassiker sind Ihre Favoriten?

Wie ist das bei Ihnen: Welche Spielzeugklassiker haben Sie schon als Kind besessen, geliebt – und vielleicht sogar weitervererbt? Was macht Ihren Kindern oder Enkeln heute genauso viel Spaß wie Ihnen damals? Welche Erinnerungen in diesem Kontext möchten Sie nicht missen? Erzählen Sie im Forum! (dahe, 20.7.2022)