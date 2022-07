20.15 DOKUMENTATION

Zugvögel Warum nehmen Zugvögel Jahr für Jahr die Strapazen eines langen Fluges auf sich? Die Doku von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus begleitet Zugvögel auf ihren Reisen aus der Vogelperspektive. Der Kamerahelikopter überquert mit Störchen gemeinsam die Straße von Gibraltar und begleitet sie in der Luft bis nach Tansania und Kenia. Bis 21.45, Arte

Gemeinsam fliegen mit jungen Waldrappen in der Dokumentation "Zugvögel",zu sehen um 20.15 Uhr auf Arte. Foto: Stefan Urmann

20.15 INTERVIEW

Puls-24-Sommergespräch Zu Gast bei Bianca Ambros und Thomas Mohr ist heute SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner.

Bis 21.15, Puls 4

20.15 PASSAU-KRIMI

Der Fluss ist sein Grab Privatdetektiv Ferdinand Zankl erhält ungebetenen Besuch. Der Vater des Verbrechers, der Ex-Polizistin Frederike verfolgt hat, will ihn sprechen. Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Mit Michael Ostrowski und Marie Leuenberger. Bis 21.50, ORF 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Explosion der Energiepreise: Droht jetzt der Flächenbrand? Bei Michael Fleischhacker diskutieren Volkswirt Hans-Hermann Hoppe, Unternehmer Erich Windisch und Survival-Experte Martin Mollay.

Bis 23.30, Servus TV

22.30 MAGAZIN

Eco Wo bleiben die Strategien gegen die steigenden Preise? / Wie sich der Fahrdienstleister Uber gegen die Taxler in Österreich durchgesetzt hat. / Wie Campingplätze zu Spekulationsobjekten werden könnten.

Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Gäste bei Barbara Stöckl sind diesmal Filmproduzent Rudi Dolezal, Schauspielerin Ronja Forcher, Ernährungsberaterin Ursula Vybiral und Musikproduzent Parov Stelar.

Bis 0.05, ORF 2

23.00 KOMÖDIE

Besser geht’s nicht (As Good as It Gets, USA 1997, James L. Brooks) Großartige Tragikomödie mit Jack Nicholson und Helen Hunt: die Geschichte der Wandlung eines Menschen vom mit Zwangsneurosen behafteten Misanthropen zum liebenswerten Mitmenschen. Bis 1.05, ZDF neo

23.15 PSYCHOTHRILLER

Sag nicht, wer du bist! (Tom à la ferme, CDN/F 2013, Xavier Dolan) Werbetexter Tom (Xavier Dolan) aus Montreal fährt aufs Land, um am Begräbnis seines verunglückten Freundes Guillaume teilzunehmen. Als er auf dem abgelegenen Bauernhof der Familie eintrifft, wird er jedoch von niemandem erwartet und trifft auf ein Konstrukt aus Lügen.

Bis 0.55, BR

23.25 BIOPIC

Bleed for This Biografie der Sportlegende Vinny Pazienza. Miles Teller erleidet als frisch amtierender Boxweltmeister bei einem Autounfall einen Genickbruch. Trotz aller Warnungen und Schmerzen will er wieder in den Ring steigen. Die kleinste falsche Bewegung könnte eine Querschnittlähmung zur Folge haben. Aaron Eckhart begleitet ihn als Trainer zum Comeback. Bis 1.10, ORF 1