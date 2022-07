Skandinavierinnen führen vor dem Abendspiel die Tabelle der Gruppe C mit vier Punkten an

Die Schwedinnen brachten sich in eine gute Ausgangsposition für den Aufstieg ins Viertelfinale. Foto: AP/Rui Vieira

Sheffield – Das schwedische Team hat am Mittwoch bei der Fußball-Frauen-EM einen 2:1-Erfolg über die Schweiz eingefahren. Die Treffer der Siegerinnen erzielten Fridolina Rolfö (53.) und Hanna Bennison (79.), Ramona Bachmann hatte in Sheffield den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Eidgenossinnen erzielt (55.). Schweden führt nun die Tabelle in Gruppe C mit vier Punkten an, die Schweizerinnen halten bei einem Zähler. Am Abend (21.00 Uhr) trafen die Niederlande und Portugal aufeinander. (APA, 13.7.2022)

Ergebnisse Frauen-EM 2022 – Gruppe C – 2. Runde:

Mittwoch

Schweden – Schweiz 2:1 (0:0) Tore: Rolfö (53.), Bennison (79.) bzw. Bachmann (55.)

Niederlande – Portugal 21.00 Uhr