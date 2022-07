Die Demonstranten kündigten an, sich aus den Amtsgebäuden zurückziehen zu wollen. Foto: EPA / CHAMILA KARUNARATHNE

In Sri Lanka kündigt sich eine leichte Entspannung nach den Unruhen und der Stürmung des Präsidentenpalastes an. Nachdem das Land weiterhin auf das offizielle Rücktrittsschreiben von Noch-Präsident Gotabaya Rajapaksa wartet, kündigen die Initiatoren der Antiregierungsproteste ihren Rückzug an. Sie wollen alle besetzten Amtsgebäude – darunter den Präsidentenpalast – "friedlich" verlassen. Das sagte eine Sprecherin der Bewegung der Nachrichtenagentur AFP.

Rajapaksa auf dem Weg nach Saudi-Arabien

Wie die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf Behörden der Malediven berichtet, wird der – noch formell im Amt befindliche – Präsident Rajapaksa über Singapur nach Saudi-Arabien reisen.



Ungeachtet des Rückzugs aus den besetzten Gebäuden wird es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag erneut Ausgangssperren im Regierungsviertel in der Hauptstadt Colombo geben. Das gab die Regierung bekannt.

Bei Protesten in der Nacht auf Donnerstag wurden nach Polizeiangaben 42 Menschen verletzt. Protestierende hätten es geschafft, ein Gewehr und Munition zu erbeuten, hieß es.

Gespräche über Zukunft

Am Donnerstag soll der Parlamentspräsident Vertreter der Opposition und Regierungspartei treffen, um über die politische Zukunft und die Ernennung eines neuen Premierminister zu sprechen. Der gegenwärtige Premier und geschäftsführende Präsident Wickremesinghe bot an, von seinem Amt als Premier zurückzutreten. Die Abgeordneten des Parlaments sollen zudem am 20. Juli einen neuen Staatschef wählen.

Sri Lanka steckt in einer schweren Wirtschaftskrise. Den 22 Millionen Einwohnern mangelt es an Lebensmitteln, Treibstoff und Medikamenten. Grund ist unter anderem eine starke Abwertung der Landeswährung, wodurch Importe erheblich teurer wurden. Seit Monaten kommt es daher zu regelmäßigen Protesten, zum Teil von Gewalt begleitet. Die Bevölkerung macht Präsident Rajapaksa dafür verantwortlich. Zwar kündigte die Regierung Reformen an, doch dies konnte die Bevölkerung nicht beruhigen. (balm, 14.7.2022)