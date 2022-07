Die AMA sperrte den Betrieb für ihr Gütesiegel. Foto: APA / AFP / Fred Tanneau

Korneuburg – Nach dem Bekanntwerden von Missständen in einem von der Agrarmarkt Austria (AMA) zertifizierten Schweinemastbetrieb im Bezirk Korneuburg hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen wegen des Verdachts der Tierquälerei in Auftrag gegeben. Ein Sprecher der Korneuburger Anklagebehörde bestätigte am Donnerstag auf Anfrage einen Bericht des ORF NÖ. Der Verein gegen Tierfabriken (VGT) hatte Anzeige erstattet, auch die Bezirkshauptmannschaft brachte eine Sachverhaltsdarstellung ein.

Der VGT hatte die Zustände in einer Aussendung im Juni als "katastrophal" bezeichnet und von "zahllosen toten Tiere in verschiedenen Verwesungsstadien" berichtet. Die AMA sperrte den Betrieb für ihr Gütesiegel und stellte finanzielle Sanktionen in den Raum. Zudem wurden Nachschärfungen im System, etwa eine engmaschigere Prüfungsfrequenz und unangekündigte Kontrollen, angekündigt. Der Betreiber setzte laut früheren Angaben nach dem Bekanntwerden der Missstände von der Amtstierärztin verordnete Maßnahmen "unmittelbar" um. (APA, 14.7.2022)