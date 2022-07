Das Veggie-Gourmetlokal Tian sperrt seine Dependance in München zu, und Pizza-Aficionados lernen neapolitanische Tricks in einem Kurs

Vegane Wiener Würste



Die Wiener Würstlstände werden vielfältiger. Statt nur auf klassische Bosna oder Bernerwürstl zu setzen, bieten immer mehr vegane Alternativen zusätzlich an. Ganz ohne Fleisch und rein vegan ist die Würstlbar Eh Wurst in der Neustiftgasse 81 im siebten Bezirk. Es gibt Currywurst, Hot Dogs, Bosna und Leberkäsesemmeln – alles in veganer Ausführung.

www.ehwurst.at

Tian München sperrt zu



In Wien ein Fixpunkt der gehobenen – und vegetarischen – Küche, muss das Tian in München mit Ende des Jahres zusperren. Die Gründe dafür sind laut Tian-Chefkoch und -Miteigentümer Paul Ivić im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung" die hohen notwendigen Investitionskosten – und das fehlende Potenzial –, die das rechtfertigen würden. Deswegen lasse man den Pachtvertrag für das Lokal am Viktualienmarkt auslaufen.

www.tian-restaurant.com/muenchen

Neues Pop-up am Attersee



Am Attersee gibt es bis Ende Oktober ein Pop-up-Restaurant: Soul nennt sich das und hat im Litzlberger Keller in Seewalchen Platz gefunden. Eva Schnabl, die zuvor Chef-Patissière im Haubenrestaurant Mühltalhof war, kocht gemeinsam mit Moritz Schwenk und Antonia Schmiedleitner auf. Es gibt unter anderem mit schwarzen Ribiseln marinierte, flambierte Melanzani und Lammschulter in Rotweinjus geschmort.



www.litzlbergerkeller.at

Foto: SOUL

Sommer-Rooftop-Bar eröffnet



Das Lamée hat eine weitere Dachterrasse in der Wiener Innenstadt zur Rooftop-Bar umgewandelt: Gegenüber der Haupt-Rooftop-Bar gibt es in den Sommermonaten eine eigene Cocktailbar im Hotel Topazz Lamée. Für die Cocktails verantwortlich zeichnen die Barchefs der Truth-and-Dare-Bar, David Kranabitl und Dominik Möller. Man setzt vor allem auf Klassiker mit Neuinterpretation. Na dann, cheers!



www.hoteltopazzlamee.com/de

Meidlinger Bar-Treffpunkt



Noch eine Rooftop-Bar, die auch nur im Sommer bespielt wird, gibt es in Meidling. Im Classic Depot Wien, eigentlich eine Garage für Oldtimer und Sportwagen, befindet sich das Lokal V8cht. Deren Macher bespielen wieder die 250 Quadratmeter große Dachterrasse. Neben Drinks gibt es auch den nach einem Dad-Joke klingenden Service "Betreutes Trinken": Sollte der Abend länger dauern, wird das Auto auf das Areal umgeparkt und kann am nächsten Tag abgeholt werden.

www.v8cht.at

Fitzcarraldo serviert im siebten Bezirk fancy Drinks

Art-déco-Flair und extravagante Cocktails wollen die beiden Gastronomen Sammy Walfisch und Hank Ge in das Herz des siebten Bezirks bringen. Die Cocktailbar in der Neubaugasse 39 ist hinter einem Getränkeautomaten versteckt, so will man sich ganz geheimnisvoll und exklusiv geben. Signature-Drinks gibt es für 15 bis 19 Euro, zum Beispiel den Ay Sencha mit Wermut, Tequila und Agave. Walfisch ist eigentlich federführend in der Bar Moby Dick, Ge betreibt unter anderem die vegane Pizzeria Wolke.

www.fitzcarraldo-bar.com

Foto: Adrian Almasan

Drei-Sterne-Koch Johannes Nuding kocht in Hall auf



In Hall in Tirol kocht jetzt ein Drei-Sterne-Koch. Johannes Nuding hat dort gemeinsam mit seiner Frau Lilit den Schwarzen Adler in der Altstadt übernommen. Nuding kochte zuvor in London im "Sketch – The Lecture Room and Library", nun bringt er seine hohe Kochkunst in seine Heimatstadt. Neben dem Traditionslokal eröffnete das Paar auch das angeschlossene Bistro "Secco". Auf der Speisekarte des "Adlers" gibt es nur ein einziges Menü, und ein Besuch will gut geplant sein, man hat nur freitags und samstags geöffnet.

www.schwarzeradler-hall.tirol

Pizzabackkurs für Pizzaiolos in spe

In vier Stunden lernt man alles, was man über Pizzateig und die Zubereitung von neapolitanischer Pizza wissen muss. Zumindest verspricht das der Pizzabackkurs der Pizzeria Disco Volante. 140 Euro kostet der Kurs, am Ende gibt es Teig mit nach Hause, und natürlich wird die selbstgebackene Pizza verköstigt. (rec, 15.7.2022)



www.scuola-volante.at