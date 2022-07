Am Freitag gastiert die legendäre britische Rockband in Wien. Wie gut wissen Sie über deren Songs, deren Konzerte und Bandgeschichte Bescheid?

Den 15. Juli haben sich Rolling-Stones-Fans in und um Wien seit Monaten rot im Kalender angestrichen – denn da macht die Band Station im Ernst-Happel-Stadion. Mit ihrer "Sixty"-Tour, die sie für 14 Shows in zehn Ländern quer durch Europa führt, feiern die Stones ihr 60-Jahr-Jubiläum. Es ist das erste Österreich-Konzert der Kultband seit 2017, als Mick Jagger, Keith Richards und Co im steirischen Spielberg gastierten. Die jahrzehntelange Erfolgsgeschichte der Band ist hinlänglich bekannt – aber wie gut kennen Sie die Rolling Stones wirklich? Testen Sie Ihr Wissen im Quiz!

Und, wie haben Sie abgeschnitten? Haben Sie die Stones schon einmal live gesehen? Was ist Ihr absoluter Lieblingssong? Teilen Sie Ihr Ergebnis im Forum! (dahe, 15.7.2022)