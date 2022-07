Berlin/Salzburg – Der Newskanal "Welt" (früher N24) aus dem Axel-Springer-Verlag will künftig mit Servus TV kooperieren, das berichtet der deutsche Branchendienst "Medieninsider". Springers TV-Sender verhandle derzeit mit Servus TV über eine Zusammenarbeit bei den Nachrichten. Bisher lieferte "Welt" Nachrichten an die Sender von ProSiebenSat1, die TV-Gruppe will ab 2023 die Nachrichten mit eigener Redaktion produzieren. 2020 hat ProSiebenSat1 den Vertrag mit "Welt" gekündigt.

Kein Kommentar

Servus TV will sich dazu nicht äußern, "weil wir Spekulationen grundsätzlich nicht kommentieren", heißt es dazu auf STANDARD-Anfrage. Auch Springer will diese Info laut "Medieninsider" weder bestätigen noch dementieren. "Wir befinden uns deshalb auch in Gesprächen mit möglichen externen Partnern, die von dem großen Know-how und der vorhandenen Infrastruktur profitieren könnten", sagt Springer gegenüber "Medieninsider".

Welt TV ist Teil der "Welt"-Gruppe rund um Chefredakteur Ulf Poschardt, im Frühling kündigte der "liberal-progressive" Medienmacher, FDP-Wähler und Sportwagenfan an, Twitter zu verlassen, nachdem er zuvor unter anderem mit Tweets gegen das Tempolimit und gegen Klimawarner stark polarisiert hatte. Erst kürzlich distanzierte sich Springer-Chef Mathias Döpfner von einem Text in der "Welt", der "Transgender-Ideologie" von ARD und ZDF kritisierte. (red, 14.7.2022)