Problemfeld Grenzeinsatz

Wer die geringe Effizienz der Grundausbildung beim Bundesheer kritisiert, findet reichhaltiges Anschauungsmaterial bei den Assistenzeinsätzen an der Grenze. Diese wurden zu Beginn der 1990er Jahre, als der Kalte Krieg vorbei war und Migranten in großer Zahl an der österreichischen Ostgrenze auftauchten eingeführt und galten in diesen von Abrüstung geprägten Jahren teilweise als Raison d’Être des Bundesheers: Da konnte es unmittelbar zeigen, dass es gebraucht würde. Nach 20 Jahren wurde der Einsatz zurückgefahren, um seit der Flüchtlingskrise 2015 wieder hochgefahren zu werden.

Typischerweise setzt sich die an der Grenze eingesetzte Truppe etwa zur Hälfte aus Milizsoldaten, die sich durch zeitweilige Verpflichtung etwas zum zivilen Einkommen dazuverdienen wollen, aus Berufskadern (die eine Einsatzzulage bekommen) und etwa zu einem Fünftel aus Grundwehrdienern (derzeit etwas über 200) zusammen.

Diese Grundwehrdiener haben typischerweise eine vierwöchige Basisausbildung, in der sie ins Soldatenleben hineinfinden und das Sturmgewehr kennenlernen müssen, sowie zwei Monate waffengattungseigene Ausbildung hinter sich. Um zu feldverwendungsfähigen Soldaten zu werden, müssten sie aber weiter ausgebildet werden, damit zumindest sechs Monate Ausbildung zusammenkommen – anschließende verpflichtende Übungen im Milizverband sind ohnehin schon 2016 unter dem damaligen Verteidigungsminister Günther Platter (ÖVP) gestrichen worden.

"Rekruten, die nach drei Monaten an die Grenze geschickt werden, sind für die Truppe verloren", sagt Oberst Hans-Peter Hohlweg: "Wenn der Grundwehrdiener an der Grenze ist, dann erkennt er bald, dass er da nichts mehr dazulernen kann. Und die Kadersoldaten verlernen, was sie für ihre jeweilige Waffengattung können und üben sollten."

Denn der Assistenzeinsatz an der Grenze bestehe im Wesentlichen darin, illegale Grenzgänger aufzugreifen – "dann sind wir das Taxi ins Erstaufnahmezentrum". Der militärische Wert dieser Assistenz sei sehr gering, der Verzicht auf Ausbildung ein Risiko für die militärische Landesverteidigung. Allerdings stellt die Politik eine andere Rechnung an: Grundwehrdiener sind an der Grenze willkommene, weil billige Hilfskräfte für die Polizei, die eine solche Überwachung nicht zu vergleichbaren Kosten machen könnte.