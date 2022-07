Sieben Menschen starben in Zusammenhang mit dem Coronavirus, 71 Menschen werden derzeit auf Intensivstationen behandelt

109.725 PCR-Tests wurden seit dem Vortag durchgeführt. Foto: AP / Vincent Yu

Am Donnerstag wurden in Österreich 12.512 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt damit bei 836 pro 100.000 Einwohnern. Binnen der vorangegangenen 24 Stunden starben demnach weiters sieben Menschen in Zusammenhang mit dem Virus. 71 Erkrankte werden aktuell auf Intensivstationen behandelt. Alle aktuellen Zahlen zum Coronavirus finden Sie hier. (red, 14.7.2022)