Auch wenn man das einstige Kinderzimmer schon lange verlassen hat, gibt es oft noch Dinge, die an frühere Zeiten erinnern. Welche sind das bei Ihnen?

Wenn man seinen Eltern einen Besuch abstattet und diese wohnen auch noch dort, wo man seine Kindheitstage verbracht hat, erinnert einen vieles an die Vergangenheit: ob Fotos, die im Gang hängen, oder die Einrichtung, die seither kaum verändert wurde, aber vor allem jener Ort, an dem man den Großteil seines jungen Lebens verbracht hat – das frühere Kinderzimmer.

Was findet man in Ihrem alten "Kinderzimmer" noch? Foto: dejankrsmanovic Getty Images/iStockphoto

Je nachdem, wie die Eltern mit diesem Raum umgegangen sind – also ob sie diesen nun selbst nutzen, ihn komplett umgestaltet haben oder das Zimmer beinahe so belassen haben, wie man es verlassen hat –, kann sich dort auch noch einiges an alten Habseligkeiten befinden. Ob es sich dabei um CDs, Jugendbücher oder einen alten Computer handelt oder um persönlichere Dinge wie Fotoalben, Briefe, Kleidungsstücke oder Jahrbücher aus der Schulzeit – auch wenn über die Jahre vermutlich immer wieder ausgemistet wurde und man vieles mit ins eigene Zuhause genommen hat, bleiben manche Gegenstände einfach dort, wo sie ihren Ursprung hatten.

Was ist das bei Ihnen?

Was haben Sie noch in Ihrem Elternhaus gelagert? Oder haben Sie alles aus Ihrer Vergangenheit ausgemistet? Was wurde aus Ihrem alten Kinderzimmer? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 19.7.2022)