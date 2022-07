Axel Milberg und Almila Bagriacik als Klaus Borowski und Mila Sahin im "Tatort aus Kiel. Foto: ARD / Christine Schroeder

Wacken/Kiel – Unter den Gästen des Metal-Festivals in Wacken sind in diesem Jahr auch die Schauspieler Axel Milberg und Almila Bagriacik. Die beiden drehen dort nämlich mit dem Produktionsteam die neue Folge des Kieler "Tatorts", wie der Norddeutsche Rundfunk am Donnerstag mitteilte. Die Episode trägt den Namen "Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken", wobei es auf dem Festival zum Finale des Sonntagskrimis kommen soll.

Inhaltlich geht es in der Krimi-Folge um einen getöteten und auf einem Parkplatz bei Kiel gefundenen Säugling und die Suche nach der Mutter. Ein Eintrittsbändchen für das Heavy-Metal-Festival in Wacken führt Klaus Borowski (Milberg) und Mila Sahin (Bagriacik) schließlich an den beliebten Festival-Ort.

Der neue Kieler "Tatort" soll voraussichtlich 2023 ausgestrahlt werden. Er wird noch bis zum 5. August in Schleswig-Holstein und in Hamburg gedreht. Das Festival selbst findet vom 4. bis zum 6. August in Wacken statt und hat seit Donnerstag zudem auch ein eigenes Tourismusschild an der Autobahn 23 bei der Ausfahrt Schenefeld. (APA, dpa, 14.7.2022)