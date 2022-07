Beim richtigen Zeitpunkt wird es für Armin Wolf persönlich. So klare Antworten würden wir uns auch von Politikerinnen und Politikern wünschen

Virologe Florian Krammer war Mittwochabend zu Gast bei Armin Wolf in der "ZiB 2", Langfassung hier nachzusehen in der ORF-TVthek. Foto: screenshot tvthek.orf.at

Wir sind es nicht gewohnt, auf Fragen klare Antworten zu bekommen, Politikerinnen und Politiker, aber auch manche Experten oder Wissenschafterinnen wurschteln sich meist um Ansagen herum oder wollen sich viele Dinge erst einmal anschauen, bevor sie Position beziehen.

Dass es auch anders geht und man Fragen ganz offen und klar beantworten kann, zeigte Virologe Florian Krammer am Mittwochabend in der "ZiB 2". Unprätentiös und für alle verständlich beantwortete er die Fragen von Armin Wolf, der genau das wissen wollte, was uns derzeit im Hinblick auf das Thema Corona umtreibt.

Ist es vertretbar, Menschen, die sich mit Corona infiziert haben, nicht mehr in Quarantäne zu schicken? "Nein, das halte ich für keine gute Idee." Wenn man infiziert ist, kann man andere Leute anstecken und sollte zu Hause bleiben. Krammer beschönigt nichts, die Geschichte mit der Herdenimmunität müsse man abschreiben.

ORF

Beim richtigen Zeitpunkt für die vierte Impfung wird es dann persönlich. Wolf nimmt sich da gleich selbst als Beispiel (55, grundsätzlich gesund, im November zum dritten Mal geimpft, im Februar "durchaus mit Symptomen" infiziert). Wolf soll auf die angepasste Impfung warten, rät ihm Krammer, der sich nach wie vor für eine Impfpflicht für das Gesundheitspersonal ausspricht.

Ob man die Impfung eigentlich noch braucht, wenn es ohnehin sehr wirksame Medikamente gibt wie Paxlovid? Es sei leichter, vorausschauend Leute zu impfen als nachher Medikamente zu verabreichen. Und: "Die Impfung hat einen gewissen Wirkungsgrad, die Medikamente haben einen gewissen Wirkungsgrad." So klare Antworten würde man sich öfters wünschen, auch und vor allem von Politikerinnen und Politikern. (Astrid Ebenführer, 14.7.2022)