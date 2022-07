Der Kurznachrichtendienst war am Donnerstagnachmittag vorübergehend weltweit nicht mehr benutzbar

Screenshot: Proschofsky / STANDARD

Als ob Twitter nicht derzeit schon genug Sorgen hätte, jetzt auch noch das: Am Donnerstag brach der Kurznachrichtendienst knapp nach 14:00 vollständig zusammen. Das berichten nicht nur zahlreiche User bei Seiten wie Downdetector, auch der STANDARD konnte dies umgehend bestätigen.

Ausformung

Die Seite war dabei zwar prinzipiell noch zu erreichen, sie liefert aber keine Inhalte mehr. Stattdessen gab es unterschiedliche Fehlermeldungen. Nachdem zunächst der Nachrichtenstream leer erschien, wurde dies infolge durch einen generischen Warnhinweise ersetzt.

Bei dem Ausfall dürfte es sich um einen globalen Zusammenbruch der Twitter-Dienste zu handeln. Jedenfalls berichten US-Medien ebenfalls davon, dass sich der Service vorübergehend nicht mehr nutzen ließ.

Rasche Reaktion

Allerdings scheint man bei Twitter in diesem Fall rasch reagiert zu haben: Nach rund 40 Minuten begann sich die Seite langsam wieder zu erfangen. Zwar wurden die Inhalte zunächst noch etwas langsamer geladen, prinzipiell scheint die Funktionalität aber wieder vollständig hergestellt.

Informationen zu den Gründen für den Ausfall gibt es bisher noch nicht.

Hintergrund

Der Kurznachrichtendienst befindet sich derzeit in einem Rechtsstreit mit Tesla-Gründer Elon Musk. Dieser hatte ursprünglich einen Vertrag zur Übernahme des Services unterschrieben, will diesen nun aber nicht mehr einhalten. Dabei verweist er auf eine angeblich deutlich Zahl an Spam-Bots, als sie Twitter im Vorfeld kommuniziert habe. Twitter hat mittlerweile Klage eingereicht, um Musk zur Einhaltung des 44-Milliarden-Dollar-Deals zu zwingen. (apo, 14.7.2022)