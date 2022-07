Ihre Kleidung übt sich in Zurückhaltung, prominente Designer sind ihre Sache nicht. Eine Gratulation zum 75. Geburtstag der Herzogin von Cornwall in Bildern

Heuer war es so weit. Camilla, die Herzogin von Cornwall, war auf dem Titel der britischen "Vogue" zu sehen. Anlässlich ihres 75. Geburtstags am 17. Juli hob Chefredakteur Edward Enninful sie auf das Cover der Juli-Ausgabe. Statt auf glamouröse Designs und prominente Stylistinnen setzte sie auf langjährige Vertraute. Die Kleider für das Shooting kamen wenig überraschend aus ihrem eigenen Kleiderschrank: ein geblümtes Kleid von Designerin Fiona Clare und ein blaues Abendkleid von Bruce Oldfield Couture. Ihre Garderobe betreute Jacqui Meakin, in ihre Hände begab sich schon Queen Mum.

Teestunde mit Camilla: Für das "Vogue"-Shooting blieb sie sich in einem geblümten Kleid ihrer Designerin Fiona Clare treu. Jacqui Meakin, der bereits Queen Mum vertraute, betreut ihre Garderobe.

Dass sich Camilla für den Auftritt nicht verbog, war einmal mehr konsequent. Die Herzogin von Cornwall, die sich ihr Leben lang Vergleiche mit Prinzessin Diana anhören durfte, ist eine modische Pragmatikerin, deren Stil das Modebranchenblatt "WWD" 2005 als "More Country than Red Carpet" bezeichnete. Die Britin weiß jedenfalls, was sie will: In "Menopausen-Mauve" trete sie sicher nicht vor die Kamera – und ja, ihre künstlichen Fingernägel habe sie bei der Gartenarbeit verloren, wird sie im Porträt für die "Vogue" zitiert. Camilla hat Witz, und sie hat Stil – happy birthday!





Anlässlich des 70-Jahr-Thronjubiläums vor der St.-Paul's-Kathedrale in London: Sie trägt ein typisches Camilla-Outfit, einen bestickten cremefarbenen Mantel von Lieblingsdesignerin Fiona Clare und einen Hut von Philip Treacy. Foto: AP Photo/Matt Dunham, Pool

Die Royals auf dem Balkon: Wie positioniert frau sich neben Queen Elizabeth II in Froschgrün? Camilla setzt auf einen knielangen, paspelierten Mantel in zurückhaltendem Weiß. Foto: Leon Neal / POOL / AFP

Diese drei Frauen scheinen sich auch modisch zu verstehen: Camilla fügt sich harmonisch ein – zwischen das Blumenkleid der Queen und Kate in Cremeweiß. Foto: Oli Scarff/Pool Photo via AP

Auf den Sonnenuntergang hinter den Pyramiden von Kairo abgestimmt: Camilla in einer roséfarbenen Tunika, Charles mit babyblauer Krawatte. Foto: Arthur Edwards/Pool via REUTERS

Ihre Liebe für Perlenketten teilt sie mit der britischen Oberschicht. Foto: imago images/UPI Photo

Camilla in Ascot in einem Outfit der US-amerikanischen Marke Roy Halston. Foto: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS

Dass Camilla und Kate einen ähnlichen Geschmack haben, stellen sie immer wieder unter Beweis. Foto: Daniel LEAL / AFP

Künstliche Fingernägel würden bei solchen Terminen nur stören, oder? Foto: Kirsty Wigglesworth / POOL / AFP

Das Modebranchenblatt "WWD" beschrieb Camillas Stil Mitte der Nullerjahre als "More Country than Red Carpet" ... Foto: Stuart C. Wilson/Pool via REUTERS

... tatsächlich kann die Herzogin von Cornwall beides. Bei der Premiere des "James Bond"-Streifens in einem pastellfarbenen Paillettenkleid von Bruce Oldfield. Ihren Geburtstag am 17. Juli begeht sie im kleinen Kreis: Ob sie dann zum bodenlangen Kleid greift, ist ungewiss. Foto: Chris Jackson/Pool Photo via AP

(feld, 17.7.2022)