Herausgegeben wurde das Buch von der Architektin und Kuratorin Ruth Lang, die am Royal College of Art und der London School of Architecture unterrichtet. Ihre Arbeit widmet sich der Frage, wie zeitgenössische Baupraxis auf Diversität und Klimawandel eingehen kann. "Building for Change" zeigt dies eindrucksvoll anhand zahlreicher reaktivierter und nachhaltiger (Um-)bauten. Der Bildband erscheint Anfang August im Gestalten-Verlag.

Im Bild: Das Gebäude im tschechischen Vřesovice, das früher der Kirche gehörte, wurde vom Architekturbüro Public Atelier and Fuuze Studios in eine Grundschule umgebaut. Eine verputzte Fassade mit einem Dach aus roten Ziegeln hebt die historischen Räumlichkeiten hervor, während die neuen Bereiche durch würfelförmige Formen, Kupferverkleidungen und leuchtende Farben definiert sind.