Gluthitze am Tag, Tropennächte in der Nacht – der Sommer ist etwas erträglicher mit unseren sommerlichen Gerichten

Vorspeisen

Ceviche

Das peruanische Nationalgericht ist ideal für heiße Sommertage. Roher Fisch, zum Beispiel Kabeljau, Zander oder Wolfsbarsch, wird in kleinen Stücken in Salz und Zitronensaft mariniert und mit kleinen Beilagen serviert.

Foto: Michael Steingruber

Melonensalat mit Chili und Feta

Salat aus Melonen und Feta – das ist Sommer pur! Es ist erfrischend und salzig zugleich, schnell zubereitet und sättigend, ohne schwer im Magen zu liegen. In unserem Rezept sorgt die Schärfe für das gewisse Extra.



Foto: Petra Eder

Hauptspeisen

Rotes Taboulé

Eine sehr vielfältige Bandbreite an Aromen bringt rotes Taboulé mit. Petersilie und Granatapfel, Tomaten und Gurken – sie alle sorgen für Frische, Würze und Süße gleichermaßen. Hauptzutat ist aber der Bulgur, der am besten in Gemüsebrühe gequollen wird.



Foto: Helga Gartner

Pizza Margherita im Griller

Pizza geht immer, im Sommer kann man aber das ganze Prozedere nach draußen verfrachten und den italienischen Klassiker im Griller backen. Dazu braucht es zwar einen Grillstein – am Rost würden wir das Rezept nicht empfehlen –, dafür fällt das Ergebnis fast wie beim Italiener aus.



Foto: Alex Stranig

Tomatentarte

Eine salzige Tarte – warum nicht? Reife Tomaten werden auf ein cremiges Ricotta-Bett gelegt und nur kurz gebacken. Heraus kommt ein leichtes Gericht. Sommerzeit ist Tomatenzeit, die muss man so gut nutzen, wie es nur geht.



Foto: Michael Steingruber

Spaghetti con Cozze

Meer, Meer, nur du allein! Will man den Urlaub nach Hause bringen oder verlängern, braucht man eigentlich nur ein paar Miesmuscheln. Diese werden mit Knoblauch und Chili fein aromatisiert und mit Tomaten serviert.



Foto: Alessandra Dorigato

Desserts

Sundae Ice Cream

Was wäre ein Sommer ohne Eis? Eben, nichts. Ein Sundae ist die amerikanische Version eines Softeises und wird aus Schlagobers und Kondensmilch zubereitet. Über das Eis kann man je nach Belieben verschiedene Saucen geben, zum Beispiel Karamell.



Foto: Ursula Schersch

Fünf-Minuten-Frozen-Yogurt

Im Sommer mag man so wenig Zeit vor dem Herd verbringen wie möglich. Umso praktischer sind 15-, Zehn- oder gar Fünf-Minuten-Rezepte, wie unseres für Frozen Yoghurt. Einfach Joghurt, gefrorene Früchte, Süßungsmittel und Limettensaft in einem Blender mixen, fertig.

Foto: Ursula Schersch

Frozen Aperol Spritz

Einen Klassiker wie den Aperol Spritz kann man kaum verbessern. Aber für heiße Tage oder etwas mehr Erfrischung kann man ihn als Iced-Version servieren. Die Konsistenz ist mit einem Daiquiri vergleichbar. Nur etwas schneller muss man den Frozen Aperol Spritz trinken, er schmilzt sonst davon.

Foto: Kevin Recher

Granita al Limone

Wasser, Zitronensaft und Zucker – mehr braucht es nicht für das erfrischende Granita. Man braucht nur Geduld, drei bis vier Stunden dauert es dann doch, bis die Masse gefroren ist. Belohnt wird man mit Erfrischung pur!



Foto: Michael Steingruber

(red, 16.7.2022)