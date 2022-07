Er ist ein begnadeter Schreiber: Mit "Maksym" ist Dirk Stermann ein Roman über die Figur gelungen, die er am besten kennt: sich selbst. Ein Gespräch über Cis-Männer und Witzezwang

Als Kabarettist und Fernsehmoderator kennt ihn hierzulande jeder. Was manche nicht wissen: Dirk Stermann ist auch ein begnadeter Schreiber. Allein sein Erstling "Sechs Österreicher unter den ersten fünf" aus dem Jahre 2010 hat sich über 200.000 Mal verkauft. Zwölf Jahre und zwei "ernste" Bücher später legt Stermann jetzt eine Fortsetzung seines Erstlingswerks vor: "Makysm" handelt von einem Mann namens Dirk Stermann, der ein Problem hat. Die Frau des Entertainers muss beruflich ins Ausland und der gemeinsame Sohn versorgt werden. Also machen sie sich auf die Suche nach einem Babysitter. Standard-Kulturchef Stephan Hilpold hat Dirk Stermann im Theater im Park getroffen, wo der Autor am Sonntag (11 Uhr) erstmals aus seinem Roman lesen wird. "Maksym" erscheint kommenden Dienstag im Rowohlt Verlag.