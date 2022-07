Basierend auf ihrer Essay-Sammlung wollen die Clintons bedeutende Frauen vor den Vorhang holen – Start ist am 9. September

Chelsea und Hillary Clinton treffen in "Gutsy" inspirierende Frauen. Foto: Apple TV+

"Gutsy" heißt die achtteilige Doku-Serie, die die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und ihre Tochter Chelsea für Apple TV+ produzieren und ab 9. September auf Apple TV+ abrufbar sein soll. Darin treffen sie Künstlerinnen, Aktivistinnen, Gemeindemitarbeiterinnen und Alltagsheldinnen, die zeigen sollen, was es bedeutet, mutig zu sein. Durch das Mutter-Tochter-Duo würden Probleme aus der Perspektive verschiedener Generationen beleuchtet, kündigt der Sender an.

Für die Doku-Serie besuchen die Clintons unter anderem Kim Kardashian, Megan Thee Stallion, Dr. Jane Goodall, Gloria Steinem, Wanda Sykes, Amy Schumer, Goldie Hawn oder Kate Hudson.

Inspiriert wurde die Serie von Hillary und Chelsea Clintons Buchprojekt "The Book of Gutsy Women", in dem sie 2019 knapp hundert Frauenporträts versammelt haben. Die Einträge reichen von Juana Inés de la Cruz, die sich im 17. Jahrhundert selbst medizinisches Wissen beibrachte, bis hin zu Klimaaktivistin Greta Thunberg. (awe, 14.7. 2022)