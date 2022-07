Nichts wie hin, wir nehmen den Zug Richtung Semmering wie das Duo Runge & Ammon! Südbahnhotel

Semmering – Der Tatbestand ist bekannt: Florian Krumpöcks Kultur.Sommer.Semmering verließ das Südbahnhotel, um im Grandhotel Panhans eine Bleibe zu finden. Nun startet am Samstag im von Christian Zeller erworbenen Fin-de-Siècle-Bau ein alternatives Kulturprojekt, das in eine ganzjährige Bespielung münden soll. 2025 wird der Hotelbetrieb wiederaufgenommen. Ab da würden die "Gäste im Südbahnhotel zu Kulturbesuchern und umgekehrt", erzählt die künstlerische Leiterin Ingrid Skovhus.

Am Wochenende geht es für die Besucher zunächst auf Wanderschaft durch das Haus, es wird ein Stationentheater, u. a. mit Philipp Hochmair oder Angelika Niedetzky, inszeniert. "Im Foyer, an der Rezeption, auf allen Etagen, in einigen Zimmern, im Art-déco-Schwimmbad, im Spielzimmer, im Waldhofübergang und im Wald vor dem Hotel wird Theater gespielt", so Skovhus. Hochmair und Niedetzky würden in verschiedenen Zimmern als "eingecheckte Hotelgäste" mit dem Publikum interagieren, dem auch Livemusik (Duo Runge & Ammon) und Klanginstallationen geboten werden.

Auch Volksoper kommt

Insgesamt ist das Programm genreübergreifend: Da ist Starpianist Monty Alexander Trio zu erleben (22. 7.), aber auch ein Gustav-Mahler-Festival (27. und 28. August). Im Herbst gastiert die Volksoper mit der "Operette auf Zimmer 12". Ja, und auch ein Tag mit dem Wiener Burgtheater wird es (1. Oktober) geben, wenn sich u. a. Martin Kušej in einen Plausch mit Verleger Lojze Wieser begibt.

Als Grundpfeiler des Konzepts nennt Skovhus neben der Kultur auch Natur, Wissenschaft und Kulinarik. Das Ganzjahresprogramm würde schwerpunktmäßig an Wochenenden stattfinden, "stets kombiniert mit lokalen Freizeitangeboten und hochwertiger Gastronomie". Die Pläne wirken so breit gestreut wie ambitioniert, pro Jahr will man 26.000 Tickets auflegen. An die 20 Prozent des Gesamtbudgets (1,1 Mio. Euro) sollen von der öffentlichen Hand kommen.

Musste schnell gehen

Bei der Planung musste wohl alles sehr schnell gehen, der Auszug von Krumpöcks Kultursommer war so womöglich nicht beabsichtigt. "Im Dezember 2021 haben wir dem Kultursommer das Angebot gemacht, weiterhin im Südbahnhotel zu veranstalten. Der Kultursommer hat im Februar 2022 dem Eigentümer Christian Zeller per Anwalt ausrichten lassen, dass nur ein Dreijahresvertrag infrage kommt und alles andere inakzeptabel sei", so Skovhus.

Bei allen Anlaufproblemen: Das Ambiente stößt auf Interesse, auch bei den Festspielen Reichenau. Intendantin Maria Happel hat schon öffentlich vom Südbahnhotel geschwärmt, Skovhus bestätig: "Es wird 2023 eine Kooperation geben", die Details würden "nach unserer Eröffnung finalisiert". (Ljubisa Tosic, 15.7.2022)